I giovani degli Alberghieri al Memorial Testa con professionalità e sapori

Lui, Francesco ”Ciccio” Testa, come riporta la sala che gli stata dedicata presso l’istituto alberghiero ”Antonio Turi” di Matera sarebbe davvero contento nel vedere tanti giovani impegnarsi, sotto la guida di esperti docenti, per preparare piatti, cocktail per la giuria dell’Armida e un giorno per turisti, buongustai che siederanno ai tavoli di alberghi e ristoranti delle nostre regioni. Per celebrare, non dimenticatolo ragazze e ragazzi, una cucina – quella italiana- che è diventata bene tutelato dall’Unesco per varietà, genuinità e creatività e che porta valore aggiunto all’offerta turistica del Belpaese. Il 4° memorial dedicato al professor Francesco Testa, https://giornalemio.it/eventi/talento-e-competizione-a-matera-per-il-4-memorial-franco-testa/ , è anche questo nonostante le difficoltà nel voler intraprendere professioni che richiedono sacrifici ma anche tante soddisfazioni. E allora quanto visto al ”Turi” con i ragazzi degli istituti alberghieri della Basilicata (oltre a Matera, anche Marconia, Maratea e Melfi) e della Puglia (Altamura e Casamassima) va apprezzato e applaudito. Lavori impegnativo per la giuria che va ”assaggiato”, naturalmente, e votato le diverse portate e distribuito utili consigli agli allievi che con gradualità entreranno nel mondo del lavoro con il ”tocco” da cuoco o la divisa per i servizi di sala. Bravi ragazzi e ricordate quella frase riportata sulla targa della sala intitolata al professor Francesco Testa ” La gentilezza,l’eleganza, l’abnegazione per il lavoro e l’amore per gli alunni erano la tua priorità ”. Anche assaporando una tazzina di caffè ( e per l’occasione abbiamo apprezzato la professionalità dell’azienda Terranova) con le miscele arabica, robusta e senza dimenticare gli utili accorgimenti per gustarne aroma e gusto per cominciare bene la giornata. Ragazzi, in testa, l’esperienza di un docente che anche da lassù è al vostro fianco…



I PROTAGONISTI



1 POSTO Flambè Rossella Trullo Istituto Turi Morra Matera



Premiata FUORI CONCORSO l’alunna più giovane in gara. E’ Marisa Gonnella dell’Iatituto ROsa Luxembourg di Casamassima



1 POSTO COCKTAIL Concetta Pinto dell’ Istituto Gasparrini Righetti di Melfi



1 POSTO ABBINAMENTO CIBO VINO per Francesco Di Trani dell’Istituto Ipseoa di Marconia



SCUOLA PARTECIPANTE ISIS Giovanni Paolo II di Maratea



SCUOLA PARTECIPANTE ‘DENORA LORUSSO” di Altamura

IL LAVORO DI CUCINA E SALA



E IL CAFFE’ DEI SASSI ” TERRANOVA”

