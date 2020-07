Come non ricordare Fonzie,Arthur Fonzarelli ,nella serie di film in bianco e nero ”Happy days” giungere con giacca di pelle nera al pub in sella a una Harledy Davidson Knuckle Head, e poi la cavalcata dei chopper panhead del leggendario Easy Rider, per passare . alla Electra Glide di Bud Spencer e Terence Hill nei panni di “Due poliziotti quasi piatti” alla Fat Boy nera di Arnold Shwarzenegger di Terminator 2 agli ”Svalvolati” di on the road 3 in sella a vari modelli che hanno celebrato, in decine di film, la storia e il rombo inconfondibile della Casa di Milwuakee? Un premessa necessaria, da sogno americano, da Route 66, per invitare gli appassionati di uno dei marchi più apprezzati al mondo, del motorismo in genere ad assistere al passaggio e all’incontro del Basilicata tour 2020 in programma dal 13 al 16 agosto. Alla manifestazione, organizzata dall’associazione harleysti di Basilicata, parteciperanno 30 centauri provenienti da varie regioni e altri 20 lucani che toccheranno vari centri della nostra regione, come da programma allegato https://www.harleystidibasilicata.com/it/

E’ una occasione per far conoscere località note e meno note della nostra terra su due ruote. Chissà che il passaggio delle Harley non diventi un film., nel solco di Basilicata coast to coast, girato da Rocco Papaleo. Ma non sarebbe male tirare fuori una rassegna cinematografica a tema, magari all’aperto… E’una idea. Giriamo il suggerimento ad appassionati e agli organizzatori

IL PROGRAMMA

Mercoledì 12.08.2020

16:00 – 19:00

19:00 – 20:30

21:00 – 23:00

Arrivo, Registrazione & Check in “Park Hotel” Potenza

Run notturno per la città di Potenza (incontro al “Park Hotel” Potenza)

Cena – Ristorante “48 History”- Potenza

Giovedì 13.08.2020

07:00 – 08:30

09:00

09:30

10:30 -13:00

13:00

13:30-14:00

14:00 – 15:30

15:30

16:00-17:00

17:00 -19:00

19:00 -19:30

19:30- 09:00

21.00-23.00

23.00–24.00

Colazione al “Park Hotel” – Potenza

Riunione 30 minuti prima del ride – “Park Hotel” – Potenza

Ride 1 – VULTURE/MELFESE

– Visita alle Cascate di San Fele

Partenza per i Laghi di Monticchio

Pranzo a sacco a Monticchio Lago piccolo

– Escursione ai Laghi di Monticchio con visita del Monastero

Partenza per Venosa

– attraversamento di Rionero in Vulture

– aperitivo al Castello Aragonese – Venosa

Partenza per Matera

Run notturno per i Sassi di Matera

Pernottamento in diversi B&B nei Sassi di Matera

Cena al Ristorante “Altereno Cafè”- Matera Sassi

Intrattenimento:

– Visita Sassi by night

Venerdì 14.08.2020

07:00 – 08:30

09:00

09:30

10:00-13:00

13:00-14:00

14:00

15:00-15:30

16:00-19:30

19:30

20:00- 21:30

22:00 – 24:00

24:00-09.00

Colazione presso B&B Sassi di Matera

Riunione 30 minuti prima del ride – Area in comune B&B Sassi di Matera

Ride 2 – MATERA + TEATRO DEI CALANCHI + TURSI + COLOBRARO

-Visita guidata dei Sassi di Matera

– Belvedere panoramico della Murgia materana

Pranzo a sacco presso “Altereno Cafè” – Sassi

Partenza per Teatro dei Calanchi e Tursi

– Pit stop per book fotografico

– Visita della rabatana – Tursi

Partenza per Colobraro

-Visita notturna di Colobraro “la città innominabile”

– Partecipazione alla serata magica: “Sogno di una notte a quel paese”

Cena – Ristorante “Alla Corte del Mangià”-Colobraro

Pernottamento – Agriturismo “Le Tre Colonne” e B&B al centro di Tursi

Sabato 15.08.2020

07:00 – 08:30

09:00

09:30

10:30-12:30

12:30 – 13:00

13:00

13:00-15:00

15:00-18:00

18:30

19:30 – 09:00

20:30-22:00

22:00-24:00

Colazione presso Agriturismo “Le Tre Colonne” – Tursi

Riunione 30 minuti prima del ride – Area principale Hotel

Ride 3 – POLLINO (Volo dell’Aquila + Rafting)

-Volo dell’aquila a San Costantino Albanese

– Visita San Costantino Albanese

Pranzo a sacco

Partenza per Laino Borgo – Pollino

-attraversamento Parco del Pollino

– Rafting sul fiume Lao (Pollino Rafting)

Partenza per Lagonegro

Pernottamento – Hotel “Midi” – Lagonegro

Cena al Ristorante “Lanificio Mango Bistrot” – Lagonegro

Intrattenimento:

– live music

– Premiazioni partecipanti al tour

Domenica 16.08.2020

07:00 – 08:30

09:00

09:30

11:00 – 17:00

13:00 – 14:00

17:00

Colazione – Hotel “Midi” Lagonegro

Riunione 30 minuti prima del ride- Area principale Hotel

Ride 4 – MARATEA (Cristo + Porto/Acquafredda)

Opzione a)

Cristo di Maratea + visita centro storico + visita porto

Opzione b)

Spiaggia e tuffo nel Mar Tirreno presso la gola di Calaficarra – Lido del Grand Hotel Pianetamaratea – Marina di Maratea

Pranzo a sacco

FINE TOUR