Furto all’Economato del Comune di Matera. La Polizia arresta ‘presunti’ autori.

Ne avevamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/ladri-in-municipio-a-matera-con-il-flex-aprono-cassaforte/ e la Polizia di Stato in pochi giorni è risalita agli autori del furto, che aveva fruttato 4000 euro contenuti nella cassaforte dell’Economato. Un lavoro fatto in coppia e con il suggerimento di un usciere… La Polizia di Stato, che ha eseguito una meticolosa attività di indagini, ha ricostruito tutte le fasi che hanno portato al furto: dall’ingresso nella Casa Comunale all’apertura della cassaforte.



COMUNICATO STAMPA

Matera: La Polizia di Stato esegue due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Matera, nei confronti degli autori del recente furto nella sede del Comune

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera, nelle prime ore della mattinata, ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Matera, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, nei confronti degli autori del furto, consumato, nella nottata del 13 novembre 2024, nella sede del Comune di Matera.

Ignoti, introducendosi attraverso una finestra del primo piano, lasciata aperta, entravano nell’Ufficio Economato, posto al 4° piano dello stabile, ove, mediante l’utilizzo di un flex e di altri attrezzi da scasso, aprivano la cassaforte, asportando la somma di euro 4.000,00.

Dell’avvenuto furto si aveva contezza la mattina dopo, al sopraggiungere del personale addetto, che contattava il numero di emergenza 113.

Gli operatori della Squadra Mobile avviavano tempestivamente le indagini e, avvalendosi dei tradizionali metodi di osservazione, controllo e pedinamento, e con il supporto di attività tecniche, individuavano due dei soggetti, presunti autori del reato, entrambi residenti a Matera, uno dei quali risultava essere dipendente del Comune con funzioni di usciere.

In particolare, quest’ultimo condivideva con il complice le informazioni in suo possesso, partecipando concretamente alla pianificazione e facilitando, di fatto, l’esecuzione del furto.

Gli indagati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.