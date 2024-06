Festa di luci…La Bruna con una ”tradizione” illuminata

E un saggio di quello che potremo vedere sotto le luminarie, per la festa più attesa dai materani, lo abbiamo apprezzato nel corso della presentazione del programma 2024 con due artisti sui trampoli ”illuminati” da lampadine multicolori. Luminarie in movimento, di Milky&RoArtevents, che vedremo lungo il percorso dal centro al rione Piccianello, senza dimenticare lo show sceno illuminotecnico per l’inaugurazione del carro trionfale- il 23 giugno- organizzato e offerto da Carlo Iuorno. Ed è una parte del programma contenuto nella pubblicazione dedicata, che troverete in città nei punti attivati dall’Associazione ” Maria Santissima della Bruna, dove poter contribuire alla Festa e a tentare la fortuna con l’acquisto dei biglietti della Lotteria. Le novità? I fuochi di artificio tornano a svolgersi , in sicurezza, a Murgia Timone mentre la processione dei Pastori si snoderà al Piano, anzicchè nei Sassi laddove la questione sicurezza e ,alla luce delle tante norme che la regolano, non consente lo svolgimento negli antichi rioni. Per il resto, è il caso di dire, Festa nel solco della tradizione la 635^ edizione della festa in onore della Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna che lega sacro e profano e con una motivazione in più, a continuare nella ricerca delle fonti storiche, con la candidatura a patrimonio dell’Unesco.



La conferma è venuta nel corso della presentazione del programma, illustrato dal presidente dell’Associazione ” Maria Santissima della Bruna” e dal delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio, e con l’intervento dell’assessore comunale al Turismo Tiziana D’Oppido, sui diversi aspetti organizzativi che coinvolgono l’ente, a cominciare dalle giostre ripartite nelle aree del rione Lanera in via Annibale di Francia(per i piccoli) e a Casino Dragone al rione san Giacomo (per gli adulti) .Quest’ anno materani e turisti potranno apprezzare la storia della festa -e in particolare del carro trionfale- con una narrazione in dialetto del ricercatore di tradizioni locali, Angelo Sarra. L’appuntamento è fissato per il 19 giugno, in serata, in Cattedrale. Il 23 la presentazione alla città del carro trionfale di cartapesta, realizzato dall’ artista Francesca Cascione , sul tema del Vangelo ” Allo spezzare il pane i discepoli di Emmaus lo riconobbero e dissero: Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?”. Nella giornata del 2 luglio il programma più intenso con il susseguirsi dei diversi appuntamenti della Festa, che comincerà al mattino con la processione detta dei pastori. Si snoderà attraverso le vie cittadine , con una piccola variazione a causa del cantiere della piazza intergenerazionale, e il consueto incendio di batterie. A mezzogiorno la processione con la statua della Madonna della Bruna, scortata dai cavalieri in costume d’epoca,guidati dal generale Angelo Raffaele Tataranni, fino al rione Piccianello da dove in serata, partirà il corteo storico con il carro trionfale. Cavalieri, clero, Angeli del Carro, forze dell’ordine e tanta gente seguiranno per l’incedere del carro trainato da muli . Dopo i ”tre giri in cattedrale” e il ritorno della Madonna nel Duomo la prosecuzione del manufatto di cartapesta per l’assalto e lo ”strazzo” da parte della gente. L’ organizzazione, anche in relazione alla capienza di piazza Vittorio Veneto e alle esigenze di quanti non potranno raggiungerla, ha previsto l’installazione di maxischermi tra piazza Vittorio Veneto e piazza San Francesco d’Assisi ( dove si sta lavorando alacremente per chiudere i lavori) , nella parte superiore di via Don Minzoni e all’incrocio con via Fratelli Rosselli.



A mezzanotte , dopo che la musica dei complessi bandistici sarà terminato, lo spettacolo di fuochi di artificio che si effettueranno a Murgia Timone. Soddisfatto per quanto messo in campo finora è il presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, Bruno Caiella. ” Organizzare è uno sforzo che richiede l’impegno di tanti- ha commentato. Occorre lavorare per tempo, tenendo conto che i costi della Festa sono lievitati. Si aggirano, compresa la festa di Sant’ Eustachio, sui 700.000 euri. Ringrazio gli operatori economici che hanno risposto alle richieste di sponsorizzazioni e di quanti sono vicini e sostengono la festa. Ma attendo che la Regione Basilicata, dopo aver chiuso nell’aprile scorso il capitolo contributi 2023, approvi la determina per il 2024”. I conti del resto devono quadrare e bene fa il presidente a ricordare l’impegno…