E ora il garante dei detenuti. La risposta a Bolognetti dalla Regione Basilicata

Il tema, quello del sovraffollamento, delle morti, degli incidenti e delle violenze delle carceri, è di stretta attualità. E né in Parlamento, dove si sarebbe potuto fare di più, e né nel Governo guidato da Giorgia Meloni (dove non mancano posizioni di netta chiusura), si è messa a punto una linea di interventi – come si suol dire- a breve, medio e lungo termine per dare risposte credibili a quanti vivono la realtà carceraria e ne subiscono le conseguenze. Ce lo ricordano anche dall’Unione Europea, ma l’Italia continua a fare poco. Ce lo ricordano i garanti dei detenuti, i sindacati di polizia penitenziaria, alcuni parlamentari sensibili a questo tema e ce lo ha ricordato con la ripresa dello sciopero della fame, ribadendo la sua “fame di democrazia” come fatto in altre occasioni, il segretario dei radicali lucani Maurizio Bolognetti. E lui, che di battaglie continua a portarne avanti tante, tiene a far sapere a tutti che la Regione Basilicata, con una nota a firma dei presidenti della giunta regionale Vito Bardi e del consiglio regionale Marcello Pittella, che la questione sarà affrontata per giungere alla nomina di un garante dei detenuti.Servirà una seduta consiliare, in data da fissare. E che la scelta cada su figure sensibili, capaci e che abbiano, come Maurizio, ben chiari il rispetto dei diritti,della dignità delle persone e della Costituzione.

LA NOTA DI MAURIZIO BOLOGNETTI

Bolognetti: fame di Stato di diritto democratico, di Costituzione, di diritto umano alla conoscenza. Torno ad alimentare l’azione nonviolenta attraverso il digiuno.

Dalle 23.59 del 19 Agosto, ho ripreso ad alimentare la mia azione nonviolenta attraverso la forma del digiuno (assunzione di sola acqua), che avevo interrotto per onorare le parole di Bardi e Pittella (rese clandestine dal Tgr Basilicata). Avevo anche detto, spiegandone le ragioni, che l’azione sarebbe proseguita ad oltranza con lo sciopero della fame (300 calorie/die a fronte di un fabbisogno minimo di 1600, pari al mio metabolismo basale). Dopo aver inutilmente tentato l’interlocuzione con la Rai, torno a praticare il digiuno.

Che la Rai abbia omesso, volendo usare un eufemismo, di informare i suoi utenti sulla risposta datami da Bardi e Pittella sulla questione della istituzione, dopo 14 anni di attesa, del Garante dei detenuti, è cosa grave. Altrettanto grave e censoria la scelta di non riferire come avevo deciso di corrispondere a parole e impegni importanti.

Temi apparentemente slegati sono di tutta evidenza intimamente legati (questione Garante e diritto umano alla conoscenza). Senza conoscenza non c’è democrazia che tenga. Per parte mia ho fatto l’impossibile per far conoscere alla redazione del Tgr l’opinione dei Presidenti e le ragioni della mia risposta.

Non so da cosa sia nato il black-out comunicativo e, a questo punto, nemmeno voglio saperlo. So, però, che è preciso dovere della Rai informare su temi che valgono almeno una sagra.

So che ho fatto tutto il possibile per rimediare. Da oltre 14 anni mi batto per l’istituzione, in Basilicata, di una figura di Garanzia che non esiste. Per quasi 30 anni, non limitandomi certo a una qualche presa di posizione, ho visitato le carceri lucane-campane-calabresi e pugliesi per confrontarmi con quella che definisco “Comunità penitenziaria”, per ascoltare le voci dei ristretti, ma anche degli Agenti di Polpen, dei direttori e di tutti coloro che hanno la sventura di vivere o lavorare in un mondo da troppo tempo dimenticato dallo Stato e lontano anni luce dall’art. 27 della Costituzione.



Ho le mani nude di potere, parola che di per sé non ha affatto un’accezione negativa. Il potere è semplicemente un mezzo, quel che conta per davvero è che il mezzo non diventi fine e fine a se stesso (il potere per il potere, per dirla con Sciascia).

La mia forza è quella del dialogo nonviolento e intendo esercitarlo ed alimentarlo fino in fondo. Torno al digiuno, quindi. Avendo iniziato il 3 agosto, ad oggi (20/08) i giorni totali di azione nonviolenta diventano 18. Potrà sembrare ad alcuni un paradosso, ma sto provando ad alimentare qualcosa: cedo energia per nutrire i miei interlocutori. Sto chiedendo ai miei interlocutori di onorare diritti, funzioni o le istituzioni che sono chiamati a rappresentare.

Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani



LA RISPOSTA DI BARDI E PITTELLA A BOLOGNETTI

BOLOGNETTI SUL GARANTE DEI DETENUTI

12.08.2024ore 13:49

“L’iter istitutivo è già stato avviato e sarà presto oggetto dei lavori delle competenti commissioni consiliari, per approdare poi in Consiglio”

•

AGR Di seguito il testo della lettera inviata dai presidenti di Giunta e Consiglio regionale, Vito Bardi e Marcello Pittella, a Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali lucani, che annuncia di voler passare dal digiuno allo sciopero della sete invocando un Consiglio regionale d’urgenza per istituire il Garante dei detenuti.

Caro segretario, caro Maurizio,

Seguiamo da giorni la tua azione non violenta, comprendendone bene le ragioni che sentiamo nostre e condividiamo; così come abbiamo letto con attenzione la lettera che hai voluto rivolgere al nostro indirizzo. Siamo consapevoli che l’istituzione della figura del Garante per i detenuti sia necessaria, ed ancor di più oggi, e che sia la giusta espressione di uno Stato di diritto e dei diritti. In questo senso, ciascuno per il proprio ruolo precipuo, sentiamo di rassicurarti sulla intenzione di portare presto a compimento l’istituzione della figura. L’iter è infatti già stato avviato e sarà presto oggetto dei lavori delle competenti commissioni consiliari, per approdare poi in Consiglio. Sentiamo di assumere un impegno afinché questo avvenga alla ripresa dei lavori, e certi della fiducia che vorrai riporre in noi, ti invitiamo a sospendere le sciopero della fame in corso e di conseguenza a non intraprendere quello annunciato della sete.

Sapremo onorare la sollecitazione ad un impegno che era già iscritta nelle nostre agende e che ha trovato in te un ulteriore pungolo.