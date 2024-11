Droga: Polizia Matera segnala tre persone a Prefetto

Detenevano sostanza stupefacente per uso personale e, come prassi, sono stati segnalati alla Prefettura nell’ambito di una operazione condotta dalla Polizia nella Città dei Sassi, che ha portato alla identificazione di 87 persone e al controllo di pubblico di pubblici esercizi, per verificare autorizzazioni e rispetto delle norme per la vendita di alcolici e intrattenimento musicale.

La Polizia di Stato di Matera, nei giorni scorsi, ha svolto, in città, servizi straordinari di controllo del territorio, nel corso dei quali sono state identificate 87 persone, rinvenute e sequestrate diverse dosi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana e hashish, e tre persone sono state segnalate al Prefetto per le sanzioni amministrative di competenza in quanto, all’atto del controllo, hanno dichiarato di fare uso personale della droga posseduta in minima quantità.

Sono stati, altresì, sottoposti a controllo alcuni esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande per verificare la documentazione autorizzatoria ed il rispetto della normativa in materia di vendita di alcolici e di intrattenimento musicale.

L’attività è stata svolta da personale della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine e della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Matera.