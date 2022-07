Donazione AVIS con il coinvolgimento delle Associazioni

Le associazioni Onyx Jazz Club e Volontari Open Culture 2019 domenica 17 luglio 2022, hanno dimostrato affetto e solidarietà con un semplice ma incisivo gesto: donare sangue presso l’Avis di Matera. Un gesto ancora più prezioso in un periodo di grave carenza di sangue.

Il dottor Vito Cilla ha saputo coinvolgere le due Associazioni che hanno risposto prontamente e questo dimostra che la rete solidale è il motore di ogni iniziativa.

Come ben sottolineato dai rappresentanti dell’Associazione Onyx Jazz Club e della Associazione Volontari Open Culture 2019, “alcune gocce del nostro sangue possono creare un oceano di felicità”.

Le gocce di sangue evocano piccole stille, quasi poco significative, ma sono quelle che riescono a generare un oceano, non solo di doni per gli altri, ma anche di felicità per se stessi.

È questa felicità che la mattina del 17 luglio ha permeato gli spazi della sede di via Conversi 54, dalla sala accoglienza, a quella donazioni e infine al ristoro. In tutte era tangibile, attraverso una luce speciale negli occhi di donatori, operatori e volontari, la soddisfazione di sapere che quelle gocce si erano già trasformate in oceano.

L’Avis comunale di Matera ringrazia il dottor Cilla e le due Associazioni perché è certa che questa giornata sarà come un’onda gigante, da surf, per continuare con le metafore! Ci saranno altri partenariati vincenti e tanti, tanti altri donatori che, nonostante la calura estiva e la congiuntura vacanziera, offriranno quelle piccole stille di sangue in grado di assicurare un oceano di felicità.