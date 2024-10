Donare per la vita. Altamura attiva evento

Quando se ne parla. Si coinvolge la gente, a cominciare dai giovani è un segnale di progresso e non si può che salutare con interesse quando si investe in solidarietà. Ed è quello che stasera, 22 ottobre, farà Altamura con un evento dedicato al dono e alla prevenzione. E poi le giornate del 26 e del 27 con le associazioni del dono.



Giornate del Dono e della Prevenzione

In occasione della Giornata del Dono che si celebra il 4 ottobre e per il Mese della Prevenzione, l’Amministrazione Comunale, l’Assessorato alle Pari Opportunità e la Commissione Speciale per le Pari Opportunità propongono le Giornate del Dono e della Prevenzione con l’aiuto delle associazioni “Una, tante squadre per la vita”.

Sono stati previsti due momenti. Il primo, il giorno 22 ottobre 2024, alle ore 18:00 in Sala Consiliare volto alla sensibilizzazione su queste tematiche con istituzioni, associazioni, componenti studentesche. Sono previsti interventi, filmati e testimonianze.

Il secondo momento, aperto alla cittadinanza, si terrà nell’Atrio Viti-Maino, in via S. Ronchetti, e zone attigue, i giorni 26 e 27 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00. Ci sarà la possibilità richiedere la tipizzazione sierica per la donazione del midollo osseo, lo screening sulle malattie urinarie, di informarsi sulla donazione e sulle malattie rare con AVIS, FIDAS, AIDO, ADMO, ANES, AMARAM e Autism Friendly Altamura. Saranno coinvolti gli studenti neo-maggiorenni delle Scuole secondarie di secondo grado e si ringrazia per la collaborazione la onlus “Una Stanza per un sorriso”, APS MuraCrea e l’Ass. Nazionale Volontari di protezione civile (coordinamento farmacisti).

L’occasione sarà utile a sensibilizzare su questi temi che, in ogni momento, sono fondamentali per la vita di ciascuno di noi, nessuno escluso.