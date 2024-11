Differenziali economici professionali. Asm stanzia 400.000 euro

Quando ci sono disponibilità a fornire risposte e alle attese del personale, come i Differenziali economici professionali, c’è soddisfazione tra i lavoratori che potranno ottenere- dopo l’espletamento delle procedure- quanto previsto dalla contrattazione. La Fials ringrazia la Asm e attende che il percorso si concretizzi quanto prima. Un tempo erano gli scatti di anzianità oggi c’è l’acronimo Dep.



LA NOTA DELLA FIALS

La Segreteria FIALS Matera esprime grande soddisfazione per la

conclusione dell’accordo sui Differenziali Economici Professionali

(DEP), formalizzato durante la Delegazione Trattante del 19 novembre

2024. Grazie all’impegno congiunto delle parti, l’Azienda Sanitaria

Locale di Matera (ASM) ha stanziato 398.100,00 €, risorse destinate

all’assegnazione di 363 DEP ai lavoratori aventi diritto.

Per la prima volta, viene riconosciuto e valorizzato in maniera concreta

il criterio dell’anzianità di servizio, segnando un importante passo

avanti verso una maggiore equità e il giusto riconoscimento delle

professionalità presenti all’interno dell’ASM.

Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione e alla

sensibilità dimostrata dal Direttore Generale dell’ASM, Maurizio

Friolo, e dal suo staff, che hanno saputo recepire le richieste avanzate

dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori.

La FIALS Matera, con il suo costante impegno e il contributo attivo

della propria delegazione, ha giocato un ruolo cruciale nel sostenere

queste istanze e nel garantire che venissero messe al centro le esigenze

dei dipendenti.

A breve si attende la pubblicazione del bando di selezione, che sarà

formalizzato tramite apposita delibera.

Questo passaggio darà avvio all’iter operativo per l’assegnazione

dei DEP, un processo che sarà attentamente monitorato dalla FIALS

Matera per garantire trasparenza e rispetto dei diritti dei lavoratori.

La FIALS Matera rinnova il suo impegno nel promuovere politiche che

migliorino il benessere professionale dei dipendenti, continuando a

lavorare con determinazione per tutelare i loro diritti e valorizzare il

loro prezioso contributo.

Matera, 21 novembre 2024

Segreteria FIALS Matera