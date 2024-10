Di Maggio e Danzi: Da Bardi tanto nervosismo e imbarazzo

I promotori della richiesta di consultazione popolare, Corrado Danzi e Tito Di Maggio, per portare Matera in Puglia, hanno risposto a stretto giro all’intervento del presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi https://giornalemio.it/politica/bardi-contrario-su-annessione-matera-in-puglia-ma-tocca-alla-regione-impegnarsi/ che ha invitato a non prendere posizioni autolesionistiche. Danzi e Di Maggio, che dicono di non essere stupiti dalle dichiarazioni, ribadiscono la legittimità di chiedere il referendum e ricordano l’assenza della Regione sul tema della Biblioteca provinciale. ” Ci saremmo aspettati -aspettati affermano-un intervento più istituzionale, più puntuale, magari spiegandoci tutte le iniziative intraprese dalla Regione a favore di Matera e invece nulla di tutto questo. Solo una nervosa insofferenza verso la nostra iniziativa”. E allora attendiamo i fatti.



LA RISPOSTA DI DANZI E DI MAGGIO

Non siamo per nulla stupiti delle dichiarazioni del Presidente Bardi, se qualcuno dei suoi zelanti collaboratori lo richiamasse alla realtà, potrebbe spiegargli che non è buona cosa confondere un legittimo referendum popolare, che è la più importante manifestazione di democrazia partecipata, con il “tentativo di lucrare qualche consenso “, finisce per svelare il nervosismo e l’imbarazzo che la nostra iniziativa sta provocando nei Palazzi del Potere. Ancora, che il suo governo Regionale sia impegnato a riconoscere e a promuovere Matera nel suo ruolo di ex-capitale della Cultura noi, in questi 6 anni di Governo non ce ne siamo mai accorti. Anzi, quando la biblioteca provinciale aveva bisogno di risorse per la sua sopravvivenza, non ci siamo accorti dell’esistenza della Regione. Quella stessa Regione, che pure aveva sanato 80 milioni di buco del Comune di Potenza, giusto a premiare quei bravissimi amici di partito, che così bene avevano amministrato. Insomma, ci saremmo aspettati un intervento più istituzionale, più puntuale, magari spiegandoci tutte le iniziative intraprese dalla Regione a favore di Matera e invece nulla di tutto questo. Solo una nervosa insofferenza verso la nostra iniziativa.

Infine, che l’impalpabile Presidente Bardi, ci ammonisca rispetto all’ autoreferenzialita’, ci fa sorridere al pari di una barzelletta napoletana.

Tito Di Maggio- Corrado Danzi