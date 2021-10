Sempre un passo avanti e con la lungimiranza nel sapere mettere insieme la buona tavola, con le eccellenze di quanti sanno prepararla, con il rispetto per l’ambiente e la tutela della salute, guardando sopratutto (e non solo) alle nuove generazioni legate a modelli di consumo che portano ad eccessi alimentare. Il festival internazionale della Cultura alimentare è anche questo, e dopo la pausa da confinamento domiciliare procurato dall’epidemia da covid 19, il ritorno ad Alvino 1884 dal 31 ottobre al 1 novembre con la quinta edizione di ” Vegetali al centro” è il segnale che in cucina, a tavola, al ristorante, nei mercati, negozi e tra i produttori è il momento di fare scelte meditate, ma senza rinunciare (ci mancherebbe) a carne, pesce, uova, cereali. E così l’omino alimentare simbolo del festival, parente moderno dei personaggi dell’Arcimboldo, ci invita a mangiare carote, cipolle, piselli, peperoni, porri, frutta e via gustando. Toccherà agli chef prepararne di piatti gustosi durante la 2 giorni contribuire a raggiungere l’obiettivo con la presenza di 50 ospiti ( per gran parte chef stellati) , 35 espositori e quattro sale masterclass che spazieranno dall’arte bianca alla novità della sezione mixology alla degustazione di vini e oli. Per l’occasione si terranno anche 12 corsi pratici di cucina e due cene creative. Il festival è interamente plastic free e utilizzerà veicoli elettrici per lo spostamento degli ospiti. Il programma, del festival che prevede lo svolgimento di 60 masterclass di cucina, sezioni espositive è stato illustrato dal gastronomo lucano Mauro Bochicchio, presidente del Consortium Paris nel corso di una conferenza stampa, che ha visto la partecipazione del presidente di Cna Leonardo Montemurro e dell’assessore comunale alle Attività Produttive Giuseppe Digilio. Questi ultimi hanno rimarcato come per la Basilicata il festival dela cultura alimentare sia una importante occasione di promozione turistica e dei di prodotti tipici a filiera corta, di stagione sopratutto, e hanno auspicato che dalla prossima edizione vengano coinvolti anche i giovani degli Istituti Alberghieri. Suggerimento accolto dal vulcanico Mauro Bochicchio, che evidenzia l’azione di ”incoming” su Matera e sulla Basilicata attivata dal festival della cultura alimentare, ” Il tema di quest’anno- ha detto Mauro Bochicchio- è incentrato sull’esigenza di guardare al futuro e preservare le risorse naturali del pianeta, a riflettere sulla inversione dei ruoli e delle gerarchie degli alimenti sulla tavola: da satellite a fondamento, da contorno a piatto forte.Vegetali al centro è il nucleo di un alternativo pensiero del gusto”. Buon lavoro, anzi. Buon Appetito. E per ulteriori approfondimenti o contatti visionate il sito www.culturalfestival.eu



VEGETALI AL CENTRO DAL SITO WWW.CULTURALFESTIVAL.EU

Dall’esigenza di guardare al futuro e preservare le risorse naturali del pianeta, l’edizione 2021 invita a riflettere sull’inversione dei ruoli e delle gerarchie degli alimenti sulla tavola. Da satellite a fondamento, da contorno a piatto forte, VEGETALI AL CENTRO è il tema di quest’anno e il nucleo di un alternativo pensiero sul gusto.

Un format fedele alle passate edizioni e arricchito di novità. Chef stellati e giovani promesse, pasticceri, pizzaioli, panificatori, bartender, sommelier interpreteranno il tema 2021 in aree tematiche dedicate, laboratori, masterclass, dimostrazioni, tasting e cene off festival.

IL LUOGO

ALVINO 1884 – via San Vito,28 | Matera

Nella sede di un antico mulino a vapore alle porte di Matera, il festival trova spazio in ampi ambienti articolati su più livelli, esterni ed interni, inaugurati nel 2019 in occasione della precedente edizione del festival.

Oggi Alvino 1884 costituisce uno tra i più interessanti esempi di recupero di archeologia industriale del sud Italia.

www.alvino1884.it

Nel corso degli anni Cultural è divenuto uno tra gli appuntamenti enogastronomici più prestigiosi e imperdibile del mezzogiorno che vede la partecipazione di molti ospiti provenienti da tutta Italia.

CUCINA GIOVANE D’AUTORE

CULTURAL è il festival dedicato alla promozione della cultura alimentare italiana. Diffonde i valori di una sana nutrizione fondata sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale, sul rispetto degli eco-sistemi territoriali, sul ciclo naturale della stagionalità dei prodotti. È il luogo dell’economia inclusiva e humus di una filiera virtuosa, corta e sostenibile, a favore del territorio.

SALA VERDE / GRAN CHEF

Masterclass – Il mondo della cucina contemporanea

31

OTTOBRE

GRAN CHEF

11:00 – 11:50

VITANTONIO LOMBARDO – CHEF

Ristorante Vitantonio Lombardo, Matera – 1 stella Michelin

SALA VERDE

Vitantonio Lombardo

12:00 – 12:50

RICCARDO BASSETTI – CHEF

Ristorante La Tavola

, Laveno Mombello (VA) –

1 stella Michelin

SALA VERDE

Riccardo Bassetti

13:00 – 13:50

MARIO AFFINITA – CHEF

Ristorante Don Geppi del Majestic Palace, Sorrento (Na) – 1 stella Michelin

SALA VERDE

Mario Affinita

15:00 – 15:50

RAFFAELE LENZI – CHEF

Ristorante Berton al Lago,

Torno (Co) – 1 stella Michelin

SALA VERDE

Raffaele Lenzi

16:00 – 16:50

CRISTOFORO TRAPANI – CHEF

Ristorante La Magnolia,

Forte dei Marmi (Lu)

– 1 stella Michelin

SALA VERDE

Cristoforo Trapani

17:00 – 17:50

VINOD SOOKAR – CHEF

Antonella Ricci & Vinod Sookar, Ceglie Messapica – 1 stella Michelin

SALA VERDE

Vinod Sookar

01

NOVEMBRE

GRAN CHEF

MIXOLOGY

Ovvero dell’arte del miscelare i cocktail o del bere miscelato. Connubio alchemico tra ingredienti – alcolici e analcolici, sostanze di differente natura e consistenza – selezionati e mescolati dai migliori bartender, con movimenti precisi e tecnica esatta

di misurazione dei sapori, per raccontare storie e richiamare sensazioni. L’antico gioco della composizione di un drink si affida alle più ardite sperimentazioni d’avanguardia e arriva in tavola ad accompagnare il cibo, rivelando un inaspettato portafoglio di profumi e sapori, innovativo ed evocativo. L’affascinate accostamento entra nel festival a rappresentare una tendenza sempre più’ diffusa in tutta Europa di una nuova cultura del bere e di un nuovo modo di vivere la convivialità.

SALA VIOLA / MIXOLOGY

31

OTTOBRE

MIXOLOGY

11:15 – 12:05

TOMMASO SCAMARCIO – BARTENDER DI NOH SAMBA E SPIRIT SPECIALIST COMPAGNIA DEI CARAIBI

A sud della miscelazione

SALA VIOLA

Tommaso Scamarcio

12:15 – 13:05

NICOLA RUGGIERO – BARTENDER

Alchimista, Bartender

SALA VIOLA

Nicola Ruggiero

13:15 – 14:05

LUIGI SISTO – BARTENDER

Antico Commercio, Corato

SALA VIOLA

Luigi Sisto

15:15 – 16:05

LUCIO D’ORSI – BARTENDER

Dry Martini, Hotel Majestic Palace, Sorrento

SALA VIOLA

Lucio D’Orsi

16:15 – 17:05

ALESSANDRO BRUNO

SALA VIOLA

17:15 – 18:05

MARIANA MELILLO – BARLADY

Barz8 – Bisceglie

SALA VIOLA

Mariana Melillo

01

NOVEMBRE

MIXOLOGY

MASTERCLASS ARTE BIANCA

Per chi cerca formazione, informazione, scambio e confronto sull’affascinante mondo delle farine, dei lieviti, degli impasti: in programma oltre 30 masteclass dirette da pasticceri, panificatori e pizzaioli provenienti da tutta Italia.

SALA GIALLA / ORO PURO

31

OTTOBRE

ORO PURO

11:30 – 12:20

GIUSEPPE MAGLIONE – PIZZAIOLO

Pizzeria Daniele Gourmet, Avellino e Salerno

SALA GIALLA

Giuseppe Maglione

12:30 -13:20

VALENTINO TAFURI – PIZZAIOLO

Pizzeria 3Voglie, Battipaglia (Sa)

SALA GIALLA

Valentino Tafuri

13:30 – 14:20

DIEGO VITAGLIANO – PIZZAIOLO

10Pizzeria Diego Vitagliano di Bagnoli & Pozzuoli

SALA GIALLA

Diego Vitagliano

15:30 – 16:20

TOMMASO FOGLIA – PASTRY CHEF

Ristorante Don Alfonso 1890 San Barbato, Lavello (Pz)

SALA GIALLA

Tommaso Foglia

16:30 – 17:20

FRANCESCO MARASCIULO – PIZZAIOLO

Pizzeria Chinè, Monopoli (Ba)

SALA GIALLA

Francesco Marasciulo

17:30 – 18:20

FRANCESCO PELLEGRINO – PIZZAIOLO

Pizzeria Levante

SALA GIALLA

01

NOVEMBRE

ORO PURO

SALA TASTING

Area dedicata all’approfondimento degli oli, delle birre, dei vini. Masterclass condotte dai produttore.

SALA BLU / TASTING

31

OTTOBRE

DOMENICA

11:45 – 12:35

FRANTOIO D’ORAZIO

Oil Tasting

SALA BLU

Frantoio D’Orazio

12:45 – 13:35

BIRRIFICIO F.LLI PERUGINI

Beer Tasting

SALA BLU

Birrificio Flli Perugini

14:45 – 15:35

ANTICA ENOTRIA

Wine Tasting

SALA BLU

Antica Enotria

15:45 – 16:35

VIGNE MASTRODOMENICO

Wine Tasting

SALA BLU

Vigne Mastrodomenico

16:45 – 17:35

ÔMINA ROMANA

Wine Tasting

SALA BLU

Ômina Romana

17:45 – 18:35

DIPLOMATICO E MANIFATTURE SIGARO TOSCANO

Rum and Tabacco Tasting

SALA BLU

Manifatture Sigaro Toscano

Compagnia dei Caraibi

Diplomatico

01

NOVEMBRE

LUNEDI

SCUOLA DI CUCINA – CULTURAL è formazione. Anche quest’anno i nostri migliori chef sveleranno i segreti della grande cucina italiana nella esclusiva Scuola di Cucina Cultural. Dodici corsi pratici e tematici per appassionati di cucina che desiderano dare forma alla loro attitudine. Un progetto realizzato in collaborazione con Ladycucine, specialisti nella realizzazione di ambienti su misura e Samsung, il marchio di elettrodomestici più venduto al mondo.