Craco, la frana, la sua storia stasera su Rai 5 per ” Ghost Town”

Non siamo nel vecchio west ma rivedere, parlare di Craco vecchia e della sua storia, non può che sollecitare curiosità, riflessioni su una terra in movimento o sulle stampelle, la Basilicata, e su quanto non è stato fatto o si può fare per tutelare il territorio. Questa sera, venerdì 20 settembre, alle 20.25 su Rai5 la città fantasma sarà la protagonista del terzo episodio di ” Ghost Town” descritto dall’attore e fotografo Sandro Giordano . Una storia cominciata nel 1963,a causa di una frana di vaste proporzione che costrinse la popolazione a spostarsi a valle a Craco-Peschiera. Oggi Craco Vecchia si può visitare, lungo percorsi in sicurezza, grazie alla cooperativa Oltre l’arte. Il paese fantasma, va ricordato, è stato anche set naturale per alcuni film. Ricordiamo La Lupa, King David, Cristo si è fermato a Eboli, Basilicata coast to coast, The Passion e altri. Nella puntata di Rai 5 – riporta la presentazione – Il viaggio parte da Matera, capoluogo della Basilicata e sede

della biblioteca provinciale dove sono custoditi ancora oggi

alcuni documenti che testimoniano le ragioni dello spopolamento

di Craco. Sandro Giordano incontra a Matera il geologo

Giuseppe Locoratolo, studioso dei movimenti franosi

lucani. Poi l’arrivo a Craco Peschiera per raccogliere le

testimonianze di vecchi cittadini di Craco. Una tappa nella memoria prima di raggiungere

Craco Vecchia, oggi disabitata. Per quanti non ci sono mai stati la visita porterà a conoscere palazzi nobiliari ed edifici storici e altro ancora. Un motivo in più per andarci.