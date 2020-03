Salgono a tre i casi di contagio da coronavirus a Policoro. Il sindaco della città jonica, Enrico Mascia, lo ha comunicato ufficialmente sulla pagina social come era accaduto per il primo caso. Questa volta si tratta di una coppia rientrata nei giorni scorsi a Policoro , che si trova in quarantena domiciliare, nel rispetto delle disposizioni delle autorità sanitarie che seguono andamento e i contatti del caso. Condividiamo appieno l’operato del sindaco Mascia, come hanno fatto i colleghi a Montescaglioso e Bernalda, che hanno comunicato per tempo la notizia in modo da informare la popolazione, raccomandando ancora una volta di restare a casa. Domani 23, ricordiamo, la task force farà conoscere la provenienza di tre casi accertati.

LA COMUNICAZIONE DEL SINDACO