“Ha riscosso un notevole successo ieri, con la partecipazione di cento persone e il grande interesse suscitato, l’incontro formativo organizzato da Confapi Matera e Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Matera, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera.”

E’ quanto è scritto in una nota che così prosegue:

“Quella organizzata presso la sede di Formapi nella zona Paip 2 è stata una giornata di formazione, informazione e confronto sulle novità normative nell’ispezione del lavoro, in cui i vertici dell’ITL hanno illustrato le nuove competenze e le nuove ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale, con particolare riferimento alle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai saluti del Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, e del Presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro, Serafino Di Sanza, hanno fatto seguito l’introduzione del Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera, Michele Lorusso, e gli interventi tecnici della Responsabile della Vigilanza di Matera, Patrizia Bia, e dell’Ispettore della vigilanza tecnica Salvatore Mazziotta.

Il confronto dell’Ispettorato con Imprese e Consulenti nasce dall’esigenza di informare sulla novella normativa che prevede nuove ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro irregolare e di gravi e reiterare violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, riguarda tutti i settori, contiene requisiti più stringenti e sottrae ogni possibilità di discrezionalità agli Ispettori in visita nelle aziende.”

“La numerosa partecipazione di Imprese e Consulenti del Lavoro – ha dichiarato il Presidente De Salvo – dimostra, da un lato, l’interesse delle Pmi a mettere in sicurezza le proprie aziende per tutelare i lavoratori e consentire un corretto e sereno svolgimento delle attività; dall’altro, l’interesse dei professionisti ad acquisire ancora maggiori competenze in una materia in continua evoluzione.

Ringrazio l’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la cortesia, la disponibilità e la competenza manifestate, e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro per la collaborazione offerta per la migliore riuscita della manifestazione.”