Clima impossibile? Se non si cambia anche il Turismo in tilt!

40 gradi e passa? Altro che refrigerio…se continua così anche flussi e mete turistiche subiranno, come sta accadendo, brusche alternative nelle scelte e nelle destinazioni. E così a rimetterci, e non parliamo solo del BelPaese, saranno le economie di città e Paesi, che vivono di questa ”insostituibile” voce di bilancio. Anche le città d’arte, Matera compresa, che paga l’assenza di un piano strategico del turismo e la mediocrità (usiamo un eufemismo) di quanti dovrebbero occuparsene. Un recente articolo del New York Times, che l”attento Saverio Castoro ci segnala, mette le mani nella piaga e conferma l’allarme di quello che sta accadendo e accadrà, se non si presenteranno misure adeguate. La temperatura sale ma si continua a far nulla a livello mondiale ( si pensa alle strategie di riposizionamento dopo i conflitti e al business per pochi) e locale. I condizionatori d’aria a manetta sono un’arma a doppio taglio…E allora buona lettura. Quanto a Saverio,che ha lanciato in tempi non sospetti il tema delle comunità energetiche, gli spetterebbe di diritto la delega di questo tipo di assessorato. Senza compensi. Sostenibilità e Natura si difendono gratis, senza dilapidare quattrini come si sta facendo nelle pseudo filiera dell’innovazione telematica. Un ”hub” vuoto a perdere…per la collettività



Senza consapevolezza delle crisi che dovremo affrontare e senza le adeguate contromisure altro che economia del turismo

Stoccolma invece che Matera?

Da un articolo del NYT di 3 giorni fa 👇

Stoccolma invece di Roma? Ottobre invece di luglio? Come le ondate di caldo stanno cambiando il turismo in Europa

Era la metà di luglio, l’alta stagione dei viaggi estivi, e le notizie dall’Europa non sembravano buone: un “difetto di superficie” indotto dal calore ha chiuso brevemente la pista dell’aeroporto di Londra Luton. I treni in tutto il Regno Unito sono stati ritardati o cancellati a causa del surriscaldamento dei binari. Più di due dozzine di stazioni meteorologiche in Francia hanno registrato la temperatura più alta mai raggiunta. E sono scoppiati incendi nelle aree turistiche di Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, anche fuori Atene.

“Se fossi nel centro della città, potresti vedere l’Acropoli e in lontananza potresti vedere la foschia rossa”, ha affermato Peter Vlitas, vicepresidente esecutivo di Internova Travel Group, che era ad Atene in questo periodo. Incendio boschivo, che è stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco.

Il signor Vlitas ha detto che poteva sentire l’odore del fumo dal suo hotel e che a volte doveva chiudere la porta per impedire alla cenere fine di fluire nella sua stanza. Ma la vita ad Atene, ha detto, è andata avanti come al solito.

(…)



Più di due anni dopo la sospensione delle vacanze, i viaggiatori evitano di cancellare i loro viaggi, nonostante la stagione da prima pagina. Ma molti nel settore hanno descritto un numero crescente di viaggiatori che stanno adeguando i loro piani per temperature più elevate, scambiando destinazioni, rinnovando i loro programmi giornalieri o aggiungendone uno ai loro viaggi. O ritardando di due mesi.

Data la velocità e la traiettoria del #cambiamentoclimatico, è probabile che tali cambiamenti diventino più comuni e più necessari nei prossimi anni. Ciò è particolarmente vero per i viaggi in Europa, una regione descritta dai ricercatori sul clima come un “punto caldo” per il forte caldo estivo, e dove prevedono che le future ondate di calore saranno lunghe, più frequenti e più intense.

Anche con l’alto numero di turisti di questa estate, ci sono già sottili segnali che l’estate sta portando cambiamenti che potrebbero diventare la norma del futuro. Il calendario dei viaggi estivi in Europa inizia ad espandersi nei mesi freschi (e freddi) di aprile, maggio, settembre e ottobre, mentre molti viaggiatori iniziano a spostare i loro itinerari verso nord e verso le coste.



Karen Magee, vicepresidente senior e direttore generale di

In the Know Experiences, ha affermato che, a partire da metà luglio, la sua agenzia di viaggi ha iniziato a ricevere chiamate dai clienti che chiedevano se potevano modificare i loro piani di viaggio per l’estate.

«Era una novità» disse Magee.

“Non ricordo l’ultima volta che abbiamo avuto persone che chiamavano e dicevano:

“Forse salteremo Roma e opteremo per una città più accessibile alla spiaggia”.

O forse hanno accorciato il loro itinerario in città e hanno deciso di andare in campagna un po’ prima del previsto”.

Dolev Azaria, fondatore di Azaria Travel, ha aiutato una famiglia a prendere la decisione dell’ultimo minuto di trascorrere i primi cinque giorni della loro vacanza ad Amsterdam invece che a Roma, solo per evitare il caldo.

Altri clienti hanno scartato i loro piani per la Toscana, in Italia, e hanno riprenotato per la Sicilia , dove avrebbero avuto almeno una brezza mediterranea.

“L’obiettivo è spostare un cliente da qualsiasi città intrappolata nel calore a un quartiere sul lungomare”, ha affermato Azaria.

“Quindi posti come Copenaghen e Amsterdam , luoghi in cui i nostri clienti potrebbero non aver inizialmente scelto di andare”.

Ma Azaria ha detto che finora non ha avuto cancellazioni complete.

“C’è stata così tanta domanda repressa ”, ha detto.

“Fondamentalmente stiamo condensando due anni di viaggio in questa estate”.

Guardando al prossimo anno, Azaria sta pianificando un’estensione della stagione estiva dei viaggi.

“Stiamo già vedendo che l’estate si estende davvero fino a fine settembre, anche a metà ottobre “, ha detto.

Qualsiasi viaggiatore che potrebbe considerare di abbandonare un viaggio a causa del caldo estremo potrebbe scoprire che le loro politiche di cancellazione lasciano poche opportunità di rimborso.

I clienti di Jude Vargas, consulente di viaggio e fondatore di Pyxis Guides, erano preoccupati per il caldo durante un imminente viaggio di famiglia in Portogallo, ma alla fine sono rimasti fedeli.

“Erano preoccupati che i loro figli sarebbero stati fuori”, ha detto Vargas.

“Ma a causa delle politiche di cancellazione, si sono appena resi conto: ‘Ok, siamo fidanzati'”.

È improbabile che anche l’assicurazione di viaggio copra i viaggiatori che annullano un viaggio a causa di un’ondata di caldo, ha affermato Dan Drennen, direttore delle vendite e del marketing del Travel Insurance Center.

L’unica polizza che si applicherebbe in uno scenario del genere è l’assicurazione “cancellazione per qualsiasi motivo”, ha affermato Drennen. Ha aggiunto che questo tipo di assicurazione è solitamente più costosa del 40% rispetto alla copertura formale e generalmente rimborsa un massimo del 75% del costo totale del viaggio.

Ha consigliato ai viaggiatori di fare le loro ricerche e parlare con un broker prima di acquistare l’assicurazione in modo che capiscano cosa è coperto e cosa no.

“La gente presume che queste politiche facciano tutto e non lo fanno”, ha detto Drennen.

Coloro che si impegnano a viaggiare possono adottare una serie di accorgimenti pratici per controllare il caldo.

Vargas ha aiutato i suoi clienti a spostare i loro tour dal pomeriggio alle ore più fresche della sera, ma poiché questa stagione di viaggio è così intensa, può essere difficile trovare posti last minute.

Consiglia anche di viaggiare con un flacone spray con una ventola collegata, un dispositivo portatile che ha descritto come “una grazia salvifica, soprattutto se hai bambini”.

Avere un ombrello da usare come ombrellone può anche aiutare.

Ha aggiunto che, pensando di viaggiare il prossimo anno, si sta concentrando su mesi come maggio e ottobre.



Héctor Coronel Gutiérrez, direttore del turismo del Comune di Madrid, ha consigliato ai visitatori che si recano nella sua città in piena estate di cercare spazi verdi, tra cui il Parco Río di Madrid, che ha molte aree ombreggiate e un’area di fontane dove i bambini può schizzare nell’acqua.

Ha aggiunto che mentre luglio e agosto sono caldi, la città tende ad essere più tranquilla di maggio e giugno, quindi è facile evitare la folla .

L’aria condizionata è facile da trovare anche in Spagna, anche se i visitatori americani possono trovare edifici più caldi di quanto non siano abituati.

All’inizio di questa settimana, nel tentativo di ridurre il consumo di energia, il governo spagnolo ha annunciato che centri commerciali, cinema, aeroporti e altri luoghi non saranno più in grado di impostare i loro termostati al di sotto dei 27 gradi Celsius o 80,6 gradi Fahrenheit. .

Tuttavia, lo scrittore di viaggi e tour operator Rick Steves, che è tornato di recente dalla Spagna, ha affermato che i viaggiatori estivi potrebbero effettivamente sentirsi più a proprio agio a Madrid che in una città come Londra, Parigi o Francoforte, in Germania, dove le alte temperature e l’aria condizionata non sono la norma.

“Luoghi abituati al caldo pazzesco , come la Spagna, beh, hanno uno stile di vita che si adatta a quello. Fanno un pisolino. Hanno tende da sole in tela sulle passerelle in modo che le persone possano ottenere ombra mentre camminano. Hanno ristoranti progettati per consentire alle persone di mangiare in luoghi ventilati”, ha detto Steves.

Oltre ai passaggi pratici come indossare la crema solare e bere molta acqua, Steves ha consigliato ai viaggiatori di prenotare i biglietti per il museo in anticipo per evitare di fare la fila al caldo.

Nella pianificazione dei viaggi futuri, ha fatto eco a Vargas raccomandando alle persone di prendere in considerazione di viaggiare durante la “stagione delle spalle”, che la sua compagnia di viaggi ora definisce aprile e ottobre, non maggio e settembre.

“Questo è un periodo di adattamento mentre ci prepariamo a vivere il peggioramento degli impatti dei cambiamenti climatici”, ha affermato Steves, notando l’ironia dei viaggiatori che si lamentano delle temperature più elevate anche quando salgono a bordo. i suoi voli carichi di carbonio verso l’Europa.

Ha suggerito che le aziende turistiche dovrebbero investire nella difesa del clima, nell’agricoltura intelligente per il clima e in iniziative simili per mitigare le emissioni dei suoi viaggi in Europa.

Le compensazioni di carbonio sono un’altra opzione, ma gli esperti generalmente concordano sul fatto che quei programmi da soli non possono coprire l’intero costo del carbonio dei nostri voli.

Anche se oggi abbiamo interrotto tutte le emissioni di gas serra, una certa quantità di riscaldamento aggiuntivo è già integrata nel sistema, ha affermato la dott.ssa Rebecca Carter, che guida il lavoro sull’adattamento climatico presso il World Resources Institute, un think tank con sede a Washington, DC.

Ma non abbiamo smesso di vomitare gas che riscaldano il clima: le emissioni di anidride carbonica sono in aumento e il pianeta si sta riscaldando più velocemente che mai.

Il caldo intenso di quest’estate “non è un colpo di fortuna”, ha detto Carter, ma piuttosto “l’ inizio di una tendenza che vedremo di più “.

Le prove sul campo in Europa sono chiare:

in Gran Bretagna i 10 anni più caldi sui libri dei record (a partire dal 1884) si sono tutti verificati in questo secolo.

In Germania il numero medio annuo di “giorni caldi” (quelli con temperature che raggiungono i 30 gradi Celsius, 86 gradi Fahrenheit o superiori) ha registrato una tendenza significativamente più alta dagli anni ’50.

E in Francia gli scienziati hanno calcolato che le temperature medie nella città nord-orientale di Strasburgo sono ora più o meno equivalenti a quelle osservate a Lione, che si trova a circa 390 km a sud-sud-ovest, negli anni ’70.



Carter ha aggiunto che il cambiamento climatico continuerà a manifestarsi sotto forma di ondate di calore e altri eventi meteorologici estremi, molti dei quali interromperanno la logistica del viaggio.

Ha notato che gli aerei non sono certificati per volare al di sopra di determinate temperature, un limite che ha bloccato i voli in passato.

Ma quando si tratta di decisioni di viaggio individuali, gran parte dipenderà dalla tolleranza personale.

“Nel lungo elenco di fattori che tutti noi affrontiamo quando decidiamo dove andare, quando andare, se andare”, ha detto Carter, “il clima e il cambiamento climatico dovrebbero far parte del calcolo”.

Saverio Castoro

La Bottega del Vicinato – Matera

