Cifarelli: no al referendum , ma Bardi faccia autocritica

E anche il consigliere materano del Pd, Roberto Cifarelli, dopo la presa di posizione condivisa da altri consiglieri di opposizione https://giornalemio.it/cronaca/valorizzare-il-ruolo-della-citta-di-matera-in-unottica-di-crescita-di-tutta-la-basilicata/ ritorna sull’argomento della consultazione referendaria, ponendo una serie di quesiti che riguardano il campo del centrodestra: Dalla iniziativa referendaria che viene proprio da ex parlamentari di quell’area, Danzi e Di Maggio, e poi , sollecitando il presidente Vito Bardi, intervenuto sulla questione Matera, a rispondere con i fatti sulle proposte avanzate dalle opposizioni e dal circolo La Scaletta sul ruolo e sul futuro della città. E qui le attese sono quelle di sempre…

COMUNICATO STAMPA

Cifarelli risponde a Bardi riguardo alla proposta di referendum sull’annessione di Matera alla Puglia

Nel ricordare a Bardi che nella scorsa legislatura ha nominato suo stretto collaboratore in Giunta il capo ultras di Potenza, non posso che essere d’accordo con il suo intervento riguardo alla proposta di referendum sull’annessione di Matera alla Puglia. La domanda alla quale Bardi, Presidente di una maggioranza di centrodestra, però, non risponde è perché due ex parlamentari, entrambi di centrodestra, si rendono protagonisti di questa iniziativa e se lui, che in provincia di Matera ha perso le elezioni, ha fatto tutto ciò che era in suo potere per “ rilanciare specificità, vocazioni e protagonismi dei diversi territori” nella logica della coesione regionale. In altri termini, sono i materani che si lagnano senza ragione oppure è Bardi che deve fare autocritica? Insieme a Marrese, Vizziello, Verri e Bochicchio di recente abbiamo depositato una mozione specifica per valorizzare il ruolo della città di Matera a seguito di sollecitazioni ricevute, ultima quelle del Circolo La Scaletta (non proprio un covo di cospiratori). Ecco, alle parole, spesso di circostanza, devono seguire i fatti. Ed in questi anni ne abbiamo visti pochi, troppo pochi

Matera, 14 ottobre 2024