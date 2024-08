C’è una masciara che si aggira a Salandra

Ed è pronta a preparare pozioni, a scacciare la malasorte o a far battere i cuori di un amore non corrisposto. E’ la ”masciara dei calanchi” che si manifesterà domenica sera, 4 agosto, e poi il 9 e il 10 con l’opera teatrale itinerante di Francesco Sciannarella e l’organizzazione della Pro Loco. Per incontrarla non resta che prenotarvi…E non dimenticate gli appuntamenti del programma di eventi estivi allestito dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Geppino Soranno. Ce n’è per tutti i gusti e poi visitate Salandra e il comprensorio. Ne vale la pena.



Oggetto:

Presentazione dell’opera teatrale itinerante “LA MASCIARA DEI CALANCHI” edizione 2024 organizzata dalla Pro Loco di Salandra

La Pro Loco di Salandra è lieta di presentare l’evento dell’estate 2024, la rappresentazione dell’opera teatrale “LA MASCIARA DEI CALANCHI”, del regista e scrittore di origini salandresi Francesco Sciannarella. La rappresentazione sarà itinerante nel centro storico di Salandra, luogo naturale ideale per il tema da rappresentare. Dovendosi articolare fra i vicoli e gli spazi limitati del centro storico, per motivi organizzativi, si potrà accedere allo spettacolo solo previa prenotazione. La serata finale è il 10 agosto, giorno di San Lorenzo quando la magia delle stelle cadenti risalterà sui calanchi della masciara.

Di seguito il link dove prenotare il biglietto:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-masciara-dei-calanchi-951115491037

Sarà possibile assistere alla rappresentazione il:

domenica 4 agosto 2024 alle ore 20:30 – 22:00 e alle ore 22:30 – 00:00

venerdì 9 agosto 2024 alle ore 20:30 – 22:00 e alle ore 22:30 – 00:00

sabato 10 agosto 2024 alle ore 20:30 – 22:00 e alle ore 22:30 – 00:00

Il percorso, articolato in più postazioni, sarà interamente dedicato alla rappresentazione. Sono previsti: amuleti e gadget di vario genere.

Al termine delle rappresentazioni si potrà, con un contributo, accedere al percorso enogastronomico.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! Lasciatevi trasportare dal fascino della magia!