Capodanno a Matera con i Coma Cose. Scelta proposta da altra azienda

Scelta inevitabile da parte dell’Amministrazione comunale , retta dal commissario prefettizio Raffaele Ruggiero, che con una delibera ha deciso – vista la situazione venutasi a creare, per l’impossibilità di attuare la proposta presentata e deliberata della Pim srls, con il concerto degli Swingrowers , de “I quaranta che ballano 90” e del concerto del cantante Ron – di procedere alla approvazione della proposta avanzata dalla impresa Wawers srl che aveva indicato i Coma Cose (tra i successi Malavita,Post vuoti, Fiamme negli occhi ecc) , dj set e e i presentatori Open Act con Big Simon & Manuel Brando from Krikka Reggae e Kianka Town in consolle ed esibizione del duo musicale italiano Coma Cose e un dj per dj set show e i presentatori della serata – Open Act con Big Simon & Manuel Brando from Krikka Reggae e Kianka Town per una spesa di € 140.000,00 . Fatta chiarezza dato il ridotto tempo a disposizione e con scelta motivata nella delibera ”Spettacolo di Fine Anno 2024 a Matera. Modifica deliberazione delCommissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 66/2024 del 29/11/2024 https://servizionline.comune.mt.it/kweb/ap/matera?npage=1#:~:text=SPETTACOLO%20DI%20FINE%20ANNO%202024%20A%20MATERA.%20MODIFICA%20DELIBERAZIONE%20DEL%20COMMISSARIO%20STRAORDINARIO%2C%20ADOTTATA%20CON%20I%20POTERI%20DELLA%20GIUNTA%20COMUNALE%2C%20N.%2066/2024%20DEL%2029/11/2024. Restano tutte le considerazioni fatte in passato di riportare gli spettacoli di fine anno in piazza Vittorio Veneto e di affidare a una direzione artistica di qualità la scelta degli eventi, pochi, di richiamo, e con la dovuta preventiva promozione, a sostegno della vocazione turistica e culturale della città, che è stata capitale europea della cultura 2019.