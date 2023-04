Candidati sindaci di Altamura: ”Campo 65” è in pericolo!

C’è poco da dire, ma tanto da fare. L’incuria del tempo incombe e tra crolli e degrado quella antica testimonianza di sofferenza, memoria, di libertà che è ” Campo 65” rischia di finire in briciole se non si metterà in sicurezza quello che è rimasto. L’invito di Domenico Bolognese, che guida quel gruppo di appassionati, che ci tiene a far conoscere cosa sia stato e cosa continua a essere quel luogo del passato- e di stretta attualità dopo le ipocrisie sul 25 aprile, che continuano a essere rimestate da esponenti del governo Meloni che hanno giurato sulla Costituzione- ha lanciato un appello ai candidati sindaci di Altamura, perchè si impegnino per evitare il disastro. Serve un progetto concreto di intervento. Ci sarà a breve un incontro con i candidati sindaci Antonio Petronella (Altamura protagonista), Giovanni Moramarco ( Polisi 2030), Michele Loporcaro (m5s) e Carlo Vulpio ( Avanti Mediterraneo). Impegni per chi guiderà la città e dovrà svolgere, dai banchi dell’opposizione azioni di controllo e proposta. Serve comunque una azione più incisiva per le emergenze, magari coinvolgendo il mondo dell’imprenditoria locale e di quella delle costruzioni in particolare. Altamura Città del Pane, di Ciccillo, della cava dei Dinosauri, di Federicus ma anche della memoria delle Libertà, per quello che rappresenta Campo 65 e per quel nome che- nella storia- ne ha fatto la Loenessa di Puglia.



IL SERVIZIO SUL CAMPO 65 DALLA PAGINA FB

Si è appena conclusa una settimana incredibile per il Campo 65.

E’ iniziata con 30 i ragazzi italiani, greci e tedeschi di Linking Memories, scambio giovanile organizzato da Link ed è proseguito con la visita degli studenti del Liceo Amaldi di Toritto accompagnati da un nutrito gruppo di ragazzi Finlandesi, Rumeni, Slovacchi e Spagnoli.

Sempre Campo 65 è stato protagonista di un’intervista radio dei ragazzi del laboratorio di Storia del Liceo Scientifico Federico II di Svezia.

Infine la settimana si è conclusa con la visita di Alessandro Cuk, vice presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia accompagnato dal prof. Fumarola e dagli amici di Putignano e Martina Franca. Un passo avanti verso la pacificazione delle memorie sperando che arrivi prima o poi anche la pace in Europa.

Un ringraziamento particolare a Gerardo Santangelo per la squisita ospitalità, a Francesco Ambrico per averci fatto scoprire i luoghi della resistenza e degli eccidi di Matera nel settembre 1943, al Liceo Classico Cagnazzi ed in particolare ai ragazzi e docenti della 4C sempre pronti a sostenere e partecipare alle nostre attività.

Tutto bello, bellissimo … MA c’è un MA.



Il CAMPO 65 E’ IN SERIO PERICOLO. Se non si interviene immediatamente le poche strutture sopravvissute sono destinate a breve a crollare inesorabilmente.

Tante cose sono state fatte negli ultimi 5 anni da quando abbiamo riacceso le luci su questo luogo. Ahimè tante, TROPPE cose si potevano, si DOVEVANO fare e NON sono state fatte per cause che, essendo appassionati di storia non abbiamo potuto fare a meno di annotare a mero beneficio dei posteri.

Nel frattempo due soffitti ed una sezione di una cucina sono crollati mentre l’unica guardiola di tufo sopravvissuta è stata rasa al suolo.

Negli ultimi mesi il Commissario Prefettizio (che ringraziamo) ha predisposto numerosi interventi sul campo di concerto con gli uffici del III Settore (Sviluppo e governo del Territorio) e del IV Settore (Politiche Culturali, Turistiche ..) a cui va il nostro plauso.

A breve organizzeremo un open day sul Campo 65 a cui inviteremo tutti i candidati sindaci (e consiglieri) alle prossime elezioni amministrative comunali.

Abbiamo già raccolto le adesioni di 2 dei 4 candidati e siamo in procinto di contattare gli altri. Per quanto riguarda i candidati consiglieri, nessuna preoccupazione … il campo aveva una capacità di circa 12.000 posti !!