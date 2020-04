Si possono tirare fuori tutti i dati reali tra guariti, contagiati e deceduti ma alla fine giriamo intorno al problema. Non conosciamo quanti sono gli asintomatici e le regioni che spingono per la riaperture, dove il contagio da covid 19 è stato devastante, a cominciare dalla Lombardia, sono il polso di un effetto ricaduta che potrebbe portare una onda lunga devastante nel resto del Paese. Franco Vespe che ha tirato fuori una varietà di campane dall’andamento “ciccioso” come dice il nostro astronomo. punta il dito ed evidenzia il problema dei problemi che contrassegna la fase di indecisione del Governo. Il resto lo fanno il protagonismo di alcune regioni, preoccupate per opposti motivi. E in Basilicata, dati riferiti ad avant’ieri, riprendono i casi positivi, frutto della irresponsabile dabbenaggine di quanti a vari livelli sono preposti a organizzare l’emergenza. Il paradosso di Matera, che non ha ancora le residenze per ospitare le persone covid positive, sono un affronto al buon senso. Tanta irresponsabilià merita di rimpolpare la campana cicciosa di Vespe, che ha approntato modifiche al metodo di indagine.

” Abbiamo introdotto -afferma Vespe. la normalizzazione dei contagi rispetto ai tamponi effettuati anche per le regioni ed abbiamo smussato i dati applicando una media mobile su tre giorni alla volta. Non migliora affatto la situazione, al contrario di quanto si proclama. I decessi addirittura aumentano rispetto a ieri, ed aumentano in Lombardia. C’è poco da discutere:, bisognerà capire a fondo perchè quella catastrofe si è verificata in quella regione. Anche il Veneto sta manifestando un certo cedimento anche se non nelle proporzioni che si stanno avendo in Lombardia. Quali sono i parametri qualitativi che ci fanno dire se una situazione è rassicurante o meno ?.Il livello di riempimento della campana, l’allineamento con la campana gaussiana e, ovviamente, l’altezza e la cicciosità della campana. Un andamento asimmetrico, con code corpose e allungate devono preoccupare e preoccupano! Non è vero come dice l’analisi di Arbia che in Veneto siamo in una fase rassicurante. Possibile che ancora non si è compreso che i modelli SIR possono non funzionare a causa dell’esistenza di tanti contagiati asintomatici ? La campana – conclude l’astronomo- sia dei contagi che dei decessi in Veneto è ora più in ritardo anche rispetto la Lombardia, nonostante la normalizzazione con i tamponiAl contrario si vede come Calabria, Basilicata e Lazio, i contagi hanno riempito la campana e sono molto più simmetrici (anche qui dissento dall’analisi del prof. Arbia che descrive il Lazio ancora nella fase critica) . I troppo decessi di oggi fanno veleggiare il numero finale intorno ai 30.000…e non vi dico cosa prevede il modello statistico di Landau. Per informazioni su diverse regione potete chiedere e vi sarà dato!”