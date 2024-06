Bus e navette gratuite per la festa della Bruna a Matera

In occasione dei festeggiamenti per la festa di Maria SS della Bruna, l’Amministrazione comunale ha predisposto un Piano di mobilità urbana che regolamenta il traffico e la viabilità locale, con inibizione all’accesso delle auto in alcune aree del centro cittadino, soprattutto nella zona interessata dai festeggiamenti (https://giornalemio.it/cronaca/ecco-lordinanza-comunale-per-la-viabilita-durante-la-festa-della-bruna/). Il centro cittadino potrà essere raggiunto con orario continuato, grazie all’utilizzo di mezzi pubblici del Trasporto pubblico locale, fatta salva la riserva di stalli per persone con diversa abilità in via Lucana incrocio via Protospata e via Spine Bianche. Il servizio di trasbordo sarà gratuito per i cittadini che utilizzeranno le navette di collegamento tra la periferia e il centro, ovvero con partenze e arrivi da via Granulari, rioni Serra Rifusa e Agna Le Piane. «In queste aree -spiegano il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla Mobilità sostenibile Giuseppe Digilio- saranno istituite zone di interscambio pubblico-privato. Un incentivo all’uso dei mezzi pubblici, che permetterà di decongestionare le vie del centro dal traffico, agevolando una maggiore partecipazione all’esperienza unica dello strazzo del Carro. Queste misure, insieme alle consuete ordinanze anti alcol e anti vetro, alla rimozione preventiva dei dehors lungo tutto il tragitto delle aree interessate dai festeggiamenti e con una maggiore presenza della Polizia locale, si sono rese necessarie per garantire lo svolgersi dei festeggiamenti in totale sicurezza». Provvedimenti di prevenzione e assistenza, anche con l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc), in grado di monitorare e assistere le forze dell’ordine, il Corpo dei vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, qualora accadessero situazioni critiche. «Un ringraziamento alla Polizia locale e alle associazioni di volontariato -conclude il sindaco Bennardi- che anche quest’anno garantiranno assistenza e sicurezza per tutta la durata dei festeggiamenti».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.