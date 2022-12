Braia: A quando il “ciak, si gira!’’ per la nuova Lucana film commission ?

E’ in sintesi quanto riporta la nota del consigliere regionale di Idv, Luca Braia, che ci ha aggiunto una foto in notturna con lo sfondo dei rioni Sassi per chiedere quando, come e cosa intende fare la Lucana film commission che, ricordiamo, ha sede a Matera. Le nomine della Regione sono state effettuate da tempo, ma il silenzio regna sovrano, dopo le gestioni di Paride Leporace e quella breve di Roberto Stabile. Nel frattempo sono proliferati i festival, le rassegne e produzioni di diversa entità e qualità. Si è recuperato, in ‘’extremis’’ osserva Braia 1 milione di euro per il piano 2022 e occorrerà attivarsi per il 2023. Altrimenti il ‘’ciack, si gira!’’ scatterà per poche sequenze. Ma c’è tanto da fare su informazione ed educazione ai linguaggi cinematografici (settore non tenuto nella dovuta considerazione) che possano portare la gente al cinema e sulle tante sulle incompiute, annunciate e mai decollate. L’elenco è lungo e riguarda Matera : la Casa del Cinema nell’ex sede di Acquedotto Lucano,la scuola di cinematografia rimasta un’araba fenice sulla strada dell’inconcludenza, e un progetto per i servizi alle produzioni rimasto anche questo sulla carta. Ricordiamo l’annuncio e il nulla di fatto del luglio 2021 avanzato dal presidente della giunta della Regione Basilicata per una Zes cultura da realizzare nel ex pastificio Padula, da acquisire -se c’è volontà- dopo una aggiudicazione all’asta (la quarta) bandita dal Tribunale di Matera.

Tanta carne al fuoco e tanti percorsi da maestri del cinema deviazionista, che porterebbero a idee e progetti dal Piano regionale di ripresa , resilienza, residenza o resistenza? Una ‘’R’’ in più? Un maestro come Alfred Hitchcock ne tirerebbe di certo sceneggiatura e film, con tanto di suspence.



LA NOTA DI LUCA BRAIA

Braia: commissioni II e IV approvano a maggioranza in extremis piano 2022 per sbloccare un milione di euro e saldare spettanze e impegni con le produzioni

“Ancora una volta dobbiamo andare in soccorso all’inerzia politica e amministrativa di questa maggioranza di centro destra. Abbiamo riunito, con le disponibilità di tutte le minoranze, infatti, in extremis le commissioni seconda e quarta (presidente la collega Dina Sileo) per approvare il piano 2022 e non perdere oltre 1 milione di euro previsti in bilancio. Risorse utili a saldare le spettanze e gli impegni con le produzioni cinematografiche, Rai compresa, che hanno scelto Matera e la Basilicata come location ideale e adeguata per girare tanti film, fiction in diversi dei nostri territori. Risorse per le società che avevano crediti non saldati dalla Lucana Film Commission per troppi mesi rimasta politicamente e colpevolmente senza una guida. I due componenti del CDA Francesco Porcari e Rocco Calandriello lasciati soli a disbrigare le faccende burocratiche e amministrative.”



Lo dichiara il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo IV-RE e presidente della II commissione consiliare “Programmazione e bilancio”.

“Il Direttore Generale Busciolano – prosegue il Presidente della II commissione Braia – ha provato a giustificare, in commissione, inutilmente questo ritardo diventato patologico, accumulato negli ultimi mesi: la contrapposizione politica dentro la maggioranza ha compromesso l’operatività di LFC che, come la Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha potuto svolgere solo l’ordinario negli ultimi 3 anni.

Convocheremo immediatamente, con il nuovo anno, il neo Presidente Mellone, nominato il 3 novembre scorso, per comprendere in tempo utile quale sia l’indirizzo e la direzione dell’azione della Lucana Film Commission nel 2023. A cui dobbiamo, nel recente passato, che Matera e la Basilicata, grazie alle produzioni nazionali e internazionali siano diventate “Terra di Cinema” riconosciuta ai riflettori mondiali, con risvolti straordinariamente positivi, economici, occupazionali generati dalla promozione diretta e indiretta del territorio.

Ci aspettiamo innovazione, creatività, intraprendenza, azione, formazione, coinvolgimento delle eccellenze territoriali, come delle maestranze, partnership funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Che possa diventare realtà l’annunciato e mai realizzato Centro Sperimentale del Cinema in Basilicata dopo la firma della convenzione con Regione e Comune di Matera, rimasta in qualche cassetto.

Doveroso, infine, ricordare come il lavoro importante, in questo percorso, del primo Direttore di LFC Paride Leporace, da cui tutto é nato nella passata legislatura con la Giunta del Presidente Pittella (e le sinergie con APT, Agricoltura, Matera 2019 ecc.) e l’esperienza di Roberto Stabile poco fortunata perché “boicottata” dalla stessa maggioranza di centrodestra che lo aveva nominato.



Attendiamo – conclude Luca Braia – adesso che con Angelo Mellone, dopo 4 anni, si avvii il nuovo corso della Lucana Film Commission, al pari di quello della Fondazione Matera-Basilicata 2019 con il direttore Giovanni Padula che siamo riusciti a mantenere ancorata come doveroso, alla città e alla Provincia di Matera. È grazie a Matera Capitale Europea della Cultura, infatti, e ai processi generati, che tantissime traiettorie di sviluppo turistico e culturale, in Basilicata, hanno avuto genesi. Dopo anni di ritardo e ordinaria amministrazione, monitoreremo costantemente, come sempre fatto, la ripartenza di Lucania Film Commission e Fondazione Matera- Basilicata 2019, consapevoli che il tempo perso è addebitabile alla unica e totale responsabilità di questo attuale governo regionale”

Luca Braia, Consigliere Regionale

Capogruppo Italia Viva, Presidente II Commissione