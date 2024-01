Avvenire non saluta (più) il fascismo

Si chiama Popotus il giornale di attualità per bambini che si trova in edicola accluso ad Avvenire due volte a settimana. Che il quotidiano dei vescovi, abbia un inserto per bambini si capisce: vanno presi da piccoli, sennò poi è troppo tardi.

Quel che si capisce meno, molto meno, è che il costo di questo giornale sia pagato dallo Stato; cioè che i vescovi, invece di pagarselo loro il loro giornale – coi soldi loro, o con il miliardo e rotti che riscuotono da 8×1000, o con i soldi a miliardi che incamerano al nero nelle loro filiali dette parrocchie -, se lo facciano invece pagare dai cittadini italiani, cattolici e non, il loro giornale.

Ancor meno si capisce perché lo Stato italiano che dovrebbe essere laico, e che non trova soldi per la scuola, la sanità, la sicurezza idrogeologica, l’ammodernamento del paese, si debba addossare l’onere della loro propaganda, oltre a tutti gli altri costi miliardari che dal Concordato fascista in poi gravano sulle spalle dei contribuenti.

Nel 2021 hanno superato i 27,5 milioni di euro i contributi assegnati dallo Stato a quotidiani e periodici; fra questi il secondo e il terzo nella classifica dei più finanziati sono il settimanale Famiglia cristiana con 6 milioni di euro e il quotidiano Avvenire che incassa 5,6 milioni: quasi 12 milioni in tutto; ai due periodici cattolici, insomma, va poco meno della metà dell’intera somma, tutti gli altri giornali si spartiscono il poco resto. Anomalia tutta italiana che ci avvicina più alle teocrazie mediorientali che alle mature democrazie d’occidente. Questo è.

Fa tuttavia piacere leggere sul numero di Popotus datato 11 gennaio 2024 un articolo di condanna verso coloro che oggi inneggiano al fascismo. Nel testo si dice: “non si possono esaltare quelle idee che tanto male hanno fatto nel nostro paese. Una giusta punizione sarebbe l’obbligo di studiare la Storia, quella vera, non le favole.”

Asserzione ineccepibile con cui non si può che concordare.

Ci si aspetta però che il proponimento di studiare la Storia, sia valido innanzitutto per chi ha scritto l’articolo, per il direttore del giornale e per gli illustri editori.

Se lo facessero, scoprirebbero, se proprio non ne hanno memoria, che il loro papa Pio XI – all’indomani della firma dei Patti Lateranensi che faceva della cattolica la religione di stato e che consegnava alla chiesa miliardi di lire (degli italiani in miseria) e di altri miliardi ancora sanciva l’erogazione -, in un celebre discorso alla Università cattolica, definì Mussolini «l’uomo che la Provvidenza ci ha fatto incontrare».

Scoprirebbero che la chiesa cattolica affiancò la propria vocazione autoritaria a quella del fascismo, e legittimò, fiancheggiò, sorresse, protesse, acclamò il regime fascista condividendone idee e prassi, e con specifico concordato acclamò, sorresse e appoggiò quello nazista, al pari di quello portoghese, e identico sostegno diede al regime franchista in Spagna, e a tutte le dittature sudamericane, le più efferate.

Scoprirebbero l’indifferenza e il silenzio della chiesa rispetto alle sopraffazioni, alle violenze, alle torture, agli omicidi politici perpetrati dagli squadristi fascisti prima e dalla milizia e dagli agenti dell’OVRA dopo. Neanche l’assassinio di Don Minzoni, prete scomodo ucciso dai fascisti, valse ad allontanare la Chiesa dal regime.

Scoprirebbero la intesa perfetta fra chiesa e fascismo nell’indottrinamento dei bambini che facevano sfilare in divisa, scortati da suore e preti, abituandoli fin dalla più tenera età a brandire il moschetto di ordinanza che, se non vado errato, serve a uccidere il prossimo tuo.

Scoprirebbero con quale gioioso entusiasmo i vertici ecclesiastici legittimarono l’impresa coloniale che il fascismo avviò nel 1935 in Etiopia, dove si usavano i gas asfissianti per sterminare gli indigeni e ridurli in schiavitù e condurre i superstiti “pagani” alla vera fede. Esaltazione imperialista pervadeva le gerarchie cattoliche che definivano quella barbarie una missione civilizzatrice, mentre silenziavano le poche voci dissidenti. L’arcivescovo di Milano nell’omelia per la rievocazione della marcia su Roma invocava la benedizione divina per «l’esercito valoroso, che a prezzo di sangue apre le porte dell’Etiopia alla fede cattolica e alla civiltà romana», mentre Pio XI scriveva discorsi di blando biasimo che comunque, prudentemente, non pronunciava per non mettere a rischio la congrua.

Scoprirebbero che quando nel 1938 Mussolini varò le infami leggi razziali che attuarono persecuzioni religiose e razziste e condussero allo sterminio nei lager milioni di ebrei, migliaia di testimoni di Geova, disabili, zingari, omosessuali, il papa e la chiesa tutta tacevano e acconsentivano, e se qualche voce dissenziente si levava, per non rischiare di perdere i soldi e i privilegi del Concordato, quella già flebile voce non usciva dai recinti.

Il connubio fra chiesa cattolica e regime fascista, oltre alla copiosa diffusione di “preghiere per il Duce”, produsse anche grottesche materializzazioni iconografiche, come la venerata Madonna del Manganello con tanto di statua e di santini e la Madonna del Fascio rappresentata in un pannello di ceramica esposto nel 1927 Roma e ancora oggi in mostra in un convento a Predappio, patria di Mussolini e meta di continui pellegrinaggi nostalgici.

Questi i fatti storici, diversi dalle favole, come quell’articolo sembra auspicare, ma il dubbio che queste cose loro le sappiano e che fingano ora di cadere dal pero, come sempre confidando sulla disinformazione e sulla poca memoria degli italiani, è più che legittimo.

Fa comunque piacere leggere che almeno qualcuno nella Chiesa oggi ha cambiato idea sul fascismo e ora spiega ai bambini che quel regime e quelle idee erano un “male”.

Fa indubbiamente piacere.

Solo che ci si aspetterebbe da coloro che del pentimento e dell’atto di dolore sono i professionisti che ammettessero finalmente di aver sbagliato nell’appoggiare il fascismo, che confessassero di aver tradito (ancora una volta) la tanto propagandata vocazione all’amore e alla misericordia, e che chiedessero scusa all’umanità intera e che, recitando il vecchio mi pento e mi dolgo con tutto il cuore ammettessero di aver peccato in pensieri parole opere e omissioni, per culpa, culpa, grandissima culpa. E per denaro.

Ma non lo faranno mai: pentimento e umiltà li predicano agli altri, mica valgono per loro e soprattutto perché, in fondo, il totalitarismo rimane la loro costituiva vocazione.

Però c’è da pensare. Viste certe liste dei vescovi di cui si parla in giro, e le sorti del servizio pubblico in progressivo smantellamento sotto i colpi del principio di sussidiarietà inventato da Pio XI e infilato in Costituzione da Berlusconi sotto la spinta di CL e di Woytila, c’è da pensare che questo prendere le distanze dal fascismo (tanto caro agli attuali governanti) abbia un secondo fine.

Come diceva il loro amico Andreotti, “a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina”.