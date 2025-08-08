Amarcord…Quanta poesia e spensieratezza tra il frinire delle cicale e la spiaggia di Margherita

Fotogrammi, ricordi, passioni, sensazioni e amori di un ragazzo rionerese, il nostro giovane Armando dai capelli neri, la chioma fluente e tanta voglia di divertirsi nelle estati degli anni ’60, ’70, quando le lire dell’Italia che si era rimboccata le maniche si accontentava di poco (niente passi azzardati) per diversi con una allegra compagnia. E così con il postale della linea estiva del bus che dalle cittadine del Vulture partiva per sfogliare la Margherita dei Savoia…sulle sponde del mar Adriatico, c’era un mondo di ragazzi che sorseggiava la spuma, trovava refrigerio in un gelato dal nome rigorosamente italico e ascoltava i successi del juke box. Poi in acqua sulle note degli scanzonati successi di Edoardo Vianello ( troppo indietro, ma sempre attuale) e tanti amarcord, che oggi cozzano con il bando sui lidi, l’aumento dei prezzi e le stagioni stravolte dal cambiamento climatico. I ricordi sono tutti lì, nelle pagine e nei volti in bianco e nero di una Italia dei rimpianti ma della semplicità. Un estate al mare, stile balneare…ricordando un successo del 1981 di Giuni Russo e Franco Battiato.



Frinire di cicale

Se c’è un suono nostalgico, una musica che fa da colonna sonora dell’estate è proprio il frinire delle cicale. Dall’infanzia al crepuscolo vitale, è questo il suono che accompagna il ricordo, il fonema, l’aspetto uditivo di un linguaggio quali onde sonore che ci spingono indietro nel tempo. E da quella musica naturale il film di ciascuno di noi ridiventa d’un tratto visionario, trasognante; ecco la memoria va alle pesche nel vino, ai cubetti di ghiaccio per raffreddare le bevande: spuma la chiamavano quella gasatissima tutta colorata; e le gazzose; tutti appollaiati nei pomeriggi che sembravano interminabili con la luce abbagliante che inesorabile rifletteva le pietre roventi del quartiere. Sdraiati su quelle sedie allungate fatte di fili di gomma colorata. Il gelato al limone (che intonava Paolo Conte) e la più famosa Azzurro dalla voce di Celentano. Ghiaccioli e Coppa rica, cucciolone e camillino facevano a gara nelle ore sudate. Lo stecchino del ghiacciolo era utile per scrivere t’amo sulla sabbia. Il Festivalbar nei juke-box precursore dei raduni musicali di piazza o da stadio di questi ultimi decenni. L’odore più tipico resta quello delle creme solari per ungere il corpo e rimanere i più abbronzati possibile. Il sole di quegli anni non faceva paura, non si aveva bisogno di protezione 50. Il rumore sordo dei tamburelli ping-pong sul bagnasciuga: sapore di sale sapore di mare, con i film musicarelli di Little Tony e Gianni Morandi, Albano e Romina (praticamente immortali tutt’oggi sui giornali dei parrucchieri); e quel sorpasso generazionale di Gassman e Trintignant; eppure quelli più colti amavano Antonioni e recitavano il “ci vediamo domani e dopodomani…” di Alain Delon e Monica Vitti.



La nostra riviera “romagnola” aveva un solo nome: Margherita, abbreviativo della località marina più vicina, Margherita di Savoia, quella delle saline e delle terme per bambini, fissazione declinata a un rituale di ogni mamma nei decenni a venire. Noi si andava col “postale” di buon mattino, solo un asciugamano e i soldi per il biglietto e l’ombrellone al Lido Gabbiano o all’Albatros. Comitive squattrinate ma cariche di ormoni e di entusiasmo. Il sole riscaldava ogni attimo, fino al rientro triste del pomeriggio in quel bus dalle lamiere incandescenti. Ad attenderci “i campi pieni di silenzio / anche se i grilli cantavano / con le zampette” ci ricordava il poeta pacifista Ferlinghetti. Grilli notturni a eludere il sonno che non veniva, a scaldare i sogni che si ostinavano a tradirci per gli amori disillusi: “poteva essere causa di sofferenza, mai di gioia…” ci ha rammentato più tardi Proust. Eppure, qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. Il punto d’incontro dell’Altrove ci sorregge, ci sospinge e ci fa spostare l’orizzonte più in là. Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra. Le canzoni alla radio, l’emigrazione, il ritorno: ineffabili inguaribili anni ’70.



Armando Lostaglio