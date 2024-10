L’appuntamento è per domenica 27 ottobre nell’ambito dell’evento ‘’Domenica in bici’’, con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio storico e naturalistico della città. Il percorso è di sette chilometri con partenza da piazza della Resistenza e arrivo in via Mura Megalitiche. Per l’occasione ci sarà anche un momento di sensibilizzazione con una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno.

Comunicato

Seconda Domenica in bici ad Altamura: domenica 27 ottobre

Il Comune di Altamura, nell’adesione all’evento “Domenica in bici”, promosso dalla Città Metropolitana di Bari, ha organizzato una seconda giornata il prossimo 27 ottobre 2024. L’evento abbina l’attività sportiva e la conoscenza del patrimonio storico e naturalistico. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria, ed è consigliata a tutti.

Per domenica 27 ottobre, il punto di incontro sarà in Piazza Resistenza, alle ore 8:30. Il percorso è di circa 7km e ha come tema “Altamura fuori le mura: tra antico e contemporaneo”.

Per gli aspetti organizzativi è stata individuata l’associazione “ORME Bike” che garantirà il servizio di assistenza tecnica e medica, gadget, animazione per i più piccoli e una guida ciclo-turistica per il percorso, oltre che un punto ristoro.

Nella stessa giornata, sarà promossa la prevenzione del tumore al seno con la presenza di un gazebo mobile e di un camper nel quale eseguire visite diagnostiche, a cura della onlus “Una Stanza per un sorriso”.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online: https://forms.gle/AoHgWpGSEvFLqLYeA

Inoltre, in questi giorni proseguono gli appuntamenti inseriti nel programma della “Giornata mondiale del Pane”, di cui rinviamo al programma.

Grazie per l’attenzione,

Staff del Sindaco Altamura fuori le mura, da scoprire pedalando