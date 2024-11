Altamura con il Municipio in blu e riflettori sulle ‘’ scarpette rosse’’

L’Amministrazione comunale di Altamura continua a operare e a illuminare con azioni simboliche, bandi e disposizioni diversi settori da monitorare o sostenere. E così il Municipio si illumina di azzurro per la convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e continua a tenere accesi i riflettori sulla settimana delle ‘’scarpette rosse’’ di sensibilizzazione contro la violenza alle donne. E poi i fondi per gli oratori parrocchiali e le ordinanze in materia di tutela ambientale.

Il Palazzo di Città è stato simbolicamente illuminato in blu per il 34° anniversario dall’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La Convenzione è il trattato sui diritti umani con il maggior numero di ratifiche al mondo ed è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. Nonostante questo, non è ancora pienamente attuata, conosciuta e compresa. Anche quest’anno l’Unicef Italia e l’Anci (associazione nazionale Comuni Italiani) hanno lanciato l’iniziativa ”Go Blue” invitando tutte le amministrazioni comunali ad illuminare di blu un monumento o un edificio della città. Un gesto simbolico per ricordare che per ciascun bambino, bambina e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato.

Ordinanza: divieti precauzionali nell’area circostante la discarica “Le Lamie”.

Con ordinanza del Sindaco, n. 49 del 18 novembre 2024, in via cautelativa e precauzionale, per 365 giorni e comunque almeno fino all’esito del piano di caratterizzazione, nell’area circostante la discarica “Le Lamie” nel raggio di 500 metri sono stati disposti i divieti precauzionali di:

– attingimento per ogni uso di acque di ruscellamento e superficiali;

– prelievo di acque sotterranee.

Sono divieti vigenti dal 2021, con relative ordinanze, al fine di tutelare la salute pubblica e procedere con le attività in corso. Il provvedimento è pubblicato sul portale istituzionale:

Avviso: stanziati fondi a favore delle attività negli oratori delle parrocchie.

Il Comune di Altamura intende sostenere le attività degli oratori delle parrocchie di cui riconosce l’importante funzione socio-educativa. Pertanto è stato pubblicato un avviso, rivolto proprio agli oratori delle parrocchie del Comune di Altamura, a supporto delle spese sostenute per l’attività svolta a favore di bambini e giovani.

La domanda, completa della documentazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30/01/2025.

L’avviso e il modello sono pubblicati sul portale istituzionale:

Programma “Scarpette rosse 2024”

Intenso il programma “Scarpette rosse 2024” che in questi giorni presenta numerosi appuntamenti, in vista della data simbolo del 25 novembre in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Sulla pagina Facebook, al seguente link, sono disponibili le locandine delle varie iniziative. L’album viene aggiornato con gli ulteriori appuntamenti e con alcune immagini:

