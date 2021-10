In che mani siamo? Quanta ipocrisia e partite di raggiro sulla vicenda annosa dei vaccini anticovid. Mentre in Italia, dove è stato tutto volutamente stoppato il vaccino tricolore e con strani trasversalismi per sperimentare ma senza concludere nulla sul russo Sputnik, ci si avvia alla terza dose come in altri Paesi occidentali. Nei Paesi poveri è un disastro. Poche dose e una pandemia con le varianti che sono la vera bomba a orologeria di quello che potrebbe accadere. Ne abbiamo avuto conferma (nessuna sorpresa) nella trasmissione di lunedi 11 ottobre “Presa Diretta” della Rai che ha trattato in lungo e in largo il business vaccini delle big farma, che hanno utilizzato a piene mani miliardi di dollari e di euro per la ricerca e la produzione incamerando introiti stratosferici. E quel che è peggio sono irriconoscenti e se ne guardano bene dal liberalizzare brevetti e produzioni, perchè hanno già programmato rincari paurosi. A farne le spese i poveracci di Astrazeneca( costo di pochi euro, rispetto ai 10 e 20 volte tanto di Pfizer e Moderna rimasti sul mercato in situazione di oligopolio) che hanno una filiale in India, a sua volta produttrice per l’Africa. Situazione paradossale con il continente nero alle pezze. La pandemia non è sconfitta e il 20 ottobre prossimo, a Roma, presso la sede della Cgil obiettivo degli assalti fascisti, negazionisti e via elencando ci sarà la Conferenza nazionale per la richiesta di moritoria sui vaccini. Ora e sempre Resistenza, ma questa volta serve un assalto convincente. Il Papa chiede, ma le sue parole restano inascoltate. L’Unione Europea balbetta, le Nazioni Unite parlano ma le Big Farma sono saldamente in borsa a contare utili sulla salute dell’umanità che soffre. Ingrati!

Comitato Italiano ICE, Iniziativa dei Cittadini Europei

Right2cure – No profit on pandemic

Diritto alla Cura- Nessun Profitto sulla Pandemia

Vaccini per tutti, sospendere i brevetti o l’endemia ci sommergerà!

A Roma il 20 ottobre Conferenza Nazionale

COMUNICATO STAMPA

Nella sede della CGIL a Roma la Conferenza nazionale del 20 ottobre per la richiesta di moratoria dei brevetti per i vaccini, con la partecipazione in collegamento dall’India di Mira Shiva. Iniziative in Europa fra cui manifestazione a Ginevra domani in concomitanza con la riunione OMC.

Sarà proprio la sede nazionale della CGIL in Corso Italia, a Roma, devastata dalla vile aggressione neofascista di sabato scorso, ad ospitare il 20 ottobre alle ore 17,00 la Conferenza nazionale organizzata dal Comitato italiano della campagna europea “Nessun profitto sulla pandemia” https://noprofitonpandemic.eu/it/, che esprime alla CGIL la piena solidarietà a nome delle 110 organizzazioni aderenti. Obiettivo della campagna è la raccolta di un milione di firme in EU per “costringere” la Commissione e i governi Europei ad appoggiare la proposta di moratoria sui brevetti per i vaccini anti Covid, modificando la loro attuale posizione di sostegno a Big Pharma. Sarà questa una tappa fondamentale della mobilitazione internazionale, che parte da domani, mercoledì 13 ottobre, con un manifestazione a Ginevra, alla stazione Cornavin, alle ore 18, in occasione della riunione OMC, 13/14 ottobre. Una tappa intermedia prima della 12° riunione ministeriale dell’OMC (MC12) il 30 novembre, che sarà molto probabilmente un momento decisivo per la discussione sulla rinuncia temporanea ai diritti di proprietà intellettuale, prevista dagli accordi TRIPS del 1994.



Alla conferenza di Roma, nella quale è prevista la partecipazione straordinaria, in collegamento dall’India di Mira Shiva, medica e attivista, parteciperanno Vittorio Agnoletto, medico e coordinatore del Comitato italiano della campagna europea Diritto alla Cura- Right2cure – No profit on pandemic; Maurizio Landini, segr. gen. Cgil; Pierpaolo Bombardieri segr. gen. Uil; don Luigi Ciotti presidente di Libera e del Gruppo Abele; Ruggero Giuliani vicepresidente di Medici senza Frontiere; Rossella Miccio presidente di Emergency; Luigi Sbarra, segr. gen. Cisl (in attesa di conferma). La conferenza, con inizio alle ore 17, sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della campagna Right2cure/DirittoallaCura pagina italiana dell’ICE.

“Se non si mettono i vaccini subito a disposizione di tutti, attraverso la sospensione temporanea dei brevetti, corriamo il concreto rischio di sprofondare in una devastante endemia che potrebbe protrarsi per degli anni, coi Paesi ricchi obbligati a ricorrere ogni anno a nuovi vaccini per fronteggiare le più recenti varianti virali e coi Paesi più poveri abbandonati a se stessi a contare i morti, che già ora sono circa 5 milioni”, ha dichiarato Vittorio Agnoletto.



“Non è sufficiente – ha proseguito- raggiungere l’80% dei vaccinati con due dosi in Italia e in Europa, se in Africa solo il 4,4% della popolazione ha ricevuto la doppia dose e alcuni Stati come la Repubblica Democratica del Congo, soltanto lo 0,1%! Il virus continuerà a circolare con infinite varianti, che spingeranno le industrie farmaceutiche a produrre nuovi vaccini, con profitti immensi: stando alle loro stesse dichiarazioni i massimi dirigenti delle aziende produttrici si stanno preparando ad aumentate nei prossimi mesi il prezzo dei vaccini anche di 8-9 volte, con il rischio di arrivare a 160-175 dollari a dose”!

Ufficio Stampa – Carmìna Conte – cell. 393 1377616, https://noprofitonpandemic.eu/it