Alba (PD): rilanciare la Fondazione con Matera

“Il posizionamento internazionale della Fondazione, e di conseguenza della città di Matera e della stessa Basilicata, è il frutto di un lungo lavoro iniziato fin dal 2007 e proseguito con maggiore impulso grazie al Comitato Matera 2019, trasformatosi poi in Fondazione. In tutti questi anni il vertice del Comitato prima, e della Fondazione poi, ha visto la guida autorevole della città di Matera, ed ancora oggi il Presidente della Fondazione coincide con la carica del Sindaco di Matera.” E’ quanto affermato dal consigliere comunale del PD Carmine Alba in un intervento pronunciato nella seduta consiliare odierna e che così prosegue: “Se la Fondazione Matera-Basilicata 2019 esiste, è perché c’è stata negli anni la grande mobilitazione e determinazione, innanzitutto di Matera e dei materani che, grazie al coinvolgimento ed alla condivisione dell’intera regione, sono stati capaci unitariamente di conseguire uno storico ed inizialmente impensabile risultato.

Dispiace che siamo arrivati ad oggi, 20 dicembre 2022 e siamo ancora qui a discutere della prosecuzione della vita della Fondazione. C’è un colpevole ritardo, che io attribuisco soprattutto alla Regione. In una notte Bardi è stato capace di trovare 40 milioni per salvare la città di Potenza in sfregio a tutti gli altri comuni della Basilicata, virtuosi e non.

Ma lo stesso Bardi non è stato capace in tre anni (dal 2019 a oggi) di trovare tempo e modo di occuparsi sul serio della Fondazione. E’ stata tenuta in questi anni alla canna del gas, senza finanziamenti. Probabilmente perché la Regione voleva arrivare esattamente a questo punto.

Ricattare Matera, mortificare una città intera (secondo me), per dire oggi che, siccome i soldi li mette la regione, allora la regione deve decidere chi governerà la fondazione. E’ inaccettabile. Sarebbe come dire al comune di Potenza: “Visto che ti ho dato 40 milioni, il sindaco deve deciderlo Bardi!” Si doveva intervenire già da prima e diverse sono le responsabilità di tutti gli attori. Pur se in estremo ritardo, il Sindaco di Matera ha riscoperto quello che da tempo abbiamo ribadito nei diversi interventi pubblici fatti dal Partito Democratico e dal sottoscritto. E noi nonostante tutto sosterremo questa battaglia, perchè è innanzitutto una battaglia di dignità della città di Matera e dei materani.

E’ importante recuperare il tempo perduto ed arrivare entro fine anno alla modifica dello statuto prevedendo una nuova congrua scadenza dell’attività della Fondazione. E’ altrettanto importante che, come fin qui accaduto, venga riconosciuto anche in termini di governance il fondamentale ruolo della città di Matera nella crescita culturale oltre che turistica dell’intera regione. L’auspicio, dunque, è che questa esperienza continui nel solco in cui è iniziata e si riconosca a Matera il ruolo che merita e che si è conquistato in questi anni.

I meriti vanno riconosciuti, la Basilicata ha bisogno dell’intraprendenza dei materani, non si deve fermare un percorso virtuoso che tanto bene ha fatto all’intera regione Basilicata.

Finanziare la Fondazione significa aiutare la Basilicata. La Fondazione non può e non deve diventare un qualunque ente sub regionale, non può entrare nella dinamica degradante della spartizione politica ma deve aiutarci a riprendere la programmazione per ridisegnare la città e la Regione che vogliamo diminuendo la distanza tra i territori per migliorare l’attrattività degli stessi.”