Agri in piena a Tursi . Vigili del fuoco salvano cinque persone

Provvidenziale e puntuale intervento dei Vigili del Fuoco che hanno soccorso cinque persone nelle località Marone e Madonnella di Tursi ( Matera), salvandole dal fiume Agri in piena . Si erano riparate su un albero alcuni e altri sul tetto della cabina del trattore. E’ stato necessario l’intervento di un elicottero per portarle all’asciutto.



Tra le ore 12 e le ore 13:30 di lunedì 21 ottobre 2024, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Montalbano e Tinchi, del Comando di Matera, con il supporto degli specializzati dei Nuclei Fluviali Vigili del fuoco di Matera e di Potenza, sono intervenute, rispettivamente in località Marone e contrada Madonnella, entrambi nel Comune di Tursi, per soccorrere 5 persone impossibilitate ad uscire dal letto del fiume Agri il cui livello si è improvvisamente alzato.

In località Marone, due agricoltori, padre e figlio di Marconia di Pisticci, che assistevano 150 capi di bovini, hanno tentato di mettersi in salvo cercando rifugio sui rami di un albero.

In contrada Madonnella, 3 agricoltori, uno di 31 anni residente a Sant’Arcangelo (Potenza), uno di 48 anni residente a Nova Siri (Matera) ed uno di 27 anni residente a Crispiano (Taranto), hanno atteso i soccorsi salendo sulla cappotta del trattore con il quale stavano lavorando.

I 5 malcapitati, scossi ma in buone condizioni di salute al momento del loro salvataggio, sono stati tratti in salvo anche grazie al supporto degli operatori del Nucleo Elicotteristi di Bari.