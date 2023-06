Ad “Affari tuoi” a Marilena di Melfi…solo un “pacco” con 1 euro!

Ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus che dispensa “pacchi” più o meno fortunati (da zero a 300 mila euro) su RAI Uno, nella serata della “Festa della Repubblica” è stata protagonista ancora una volta la Basilicata. Il 22 maggio scorso è stata, infatti, la volta della materana Mariangela (https://giornalemio.it/cronaca/la-materana-mariangela-vince-35-mila-euro-ad-affari-tuoi/). La concorrente di questa sera è stata Marilena di Melfi (Potenza), che ha tenuto a precisare di essere cresciuta nella frazione di San Giorgio ed era accompagnata nell’avventura televisiva dal marito Roberto. Sarà stata la maledizione di quel lontano voto del 1946, in cui la Basilicata scelse la monarchia invece che la Repubblica, a rovinare la giornata….sta di fatto che per la concorrente lucana non è stata una “festa”. E’ stata però una partita sfortunata, che si è conclusa con la beffa di un ultimo “cambio” (loro proposto dal “dottore” ed improvvidamente accettato) che li ha portati a privarsi del “pacco” numero 9 che conteneva i 10 mila euro, in cambio del numero 17 contenente, invece, un solo misero euro. E pensare che quel pacco numero 9 l’avevano scelto loro stessi, accettando in precedenza un altro “cambio” che li aveva portati a liberarsi del numero 12 -loro assegnato casualmente ad inizio partita dal “destino”- e che conteneva 20 miseri euro.

Ma doveva andare così, evidentemente. In una partita in cui avevano anche avuto la proposta di 20 mila euro….offerti loro troppo presto per poterli accettare. In fondo è solo un gioco.