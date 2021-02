E vissero divisi e scontenti ma a sorrisi forzati. Ci sembrano le parole più azzeccate per commentare i due comunicati stampa che mettono una pietra sopra a polemiche (in particolare quella tra il consigliere Giovanni Vizziello e l’assessore Francesco Cupparo, che ha portato al temporaneo annuncio delle dimissioni) divisioni, movimenti di consiglieri (responsabili di turno, compresi) possibili candidature assessorili in giunta, mediazioni e riequilibri per trovare la quadra. Senza dimenticare la palla avvelenata lanciata in piccionaia da Tito Di Maggio nel partito di Salvini. Acqua passata con la nota del presidente della giunta regionale Vito Bardi che invita la coalizione di centrodestra a continuare nella stagione delle riforme. E quella del ritiro delle dimissioni dell’assessore regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo, che ringrazia anche i cittadini per la solidarietà mostrata, e annuncia di voler riprendere l’attività con rinnovato vigore. Nessun accenno al casus belli, chiamiamolo così, della nascita dell’agenzia che dovrà fondere i due Consorzi di sviluppo industriale. Due realtà differenti sopratutto sul piano della passività, da profondo rosso (non è una novità) quello di Potenza rispetto a quello di Matera. Vecchia storia e vecchio percorso già visto in pratica, e con i risultati che sappiamo, con il De Profundis sull’indebitato Esab e la nascita dell’Alsia…Stessa solfa alle viste per la Sanità con la emorragia della migrazione extraregionale e la strategia, per ora accantonata, di accentrare la spesa con una azienda sanitaria unica naturalmente a Potenza, in modo da tamponare la debitoria e i problemi del San Carlo (ricordate le disfunzioni dei mesi scorsi) ,mentre il Madonna delle Grazie (depotenziato negli anni) e in attesa di rilancio , visto che siamo sempre agli annunci. Per ora la giunta Bardi va avanti. Non è il caso di rompere. Non conviene, per ora… In linea con quanto sta accadendo a livello nazionale. Dove non sarebbe male andare alla resa dei conti. Il Paese e la Basilicata hanno bisogno di essere governati. Come? Non lo sappiamo ancora. Ma la squadra è la stessa. Per cui attendiamo che il fuoco covi sotto la cenere. Graticola pronta…



Bardi: il centrodestra in Basilicata deve continuare nella stagione delle riforme

Fiducia dei consiglieri nell’operato della giunta

Il presidente della giunta regionale, Vito Bardi, ha riunito nella sala Verrastro i consiglieri di maggioranza e gli assessori per discutere del momento politico e delle prossime scadenze amministrative.

Da parte di tutti i presenti è stata espressa la fiducia nell’operato della giunta e nel lavoro sin qui fatto.

I consiglieri regionali hanno plaudito al metodo di ampio e costante confronto con il presidente della giunta, anche a seguito delle interlocuzioni con i segretari regionali.

Il presidente Bardi ha ricordato a tutti la necessità di continuare nel progetto di riforma che anima il centrodestra in Basilicata.



ASSESSORE CUPPARO RITIRA LE DIMISSIONI

Dopo l’incontro dei consiglieri di maggioranza insieme alla Giunta l’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo ha ritirato le dimissioni.

“La rinnovata fiducia espressa oggi da tutti gli esponenti politici della maggioranza al Presidente Bardi e all’intera Giunta, insieme al franco confronto che si è registrato – sottolinea Cupparo – rispondono alle esigenze di chiarezza e lealtà che avevo posto rimettendo l’incarico nelle mani del Presidente. Ringrazio il Presidente Bardi che sin dal primo momento mi ha espresso fiducia e i consiglieri per gli attestati di stima che ho ricevuto e le riflessioni fatte che sono motivi sufficienti a rasserenare il clima politico ed istituzionale. Ringrazio i numerosi cittadini che in questi giorni mi hanno espresso parole di incoraggiamento che rappresentano per me la più genuina e diretta testimonianza di riconoscimento del lavoro finora svolto.

Ritorno pertanto al mio impegno, secondo l’incarico che mi è stato affidato, con uno slancio più forte con la volontà di risolvere le emergenze e le problematiche in atto e con lo spirito di servizio delle nostre comunità che mi ha ispirato dal primo giorno da assessore”.