A Matera Corso pratico Vppb e di aggiornamento su Vertigine Acuta

A organizzarlo, venerdì 20 settembre, presso l’Hotel San Domenico al Piano è il dottor Giacinto Asprella Libonati . Un luminare della materia, per l’esperienza maturata in Italia e all’estero dove la sua presenza è ormai una costante. E la Città dei Sassi, per un giorno, ospiterà i lavori del CORSO PRATICO VPPB e del CORSO DI AGGIORNAMENTO VIS 2024 – LA VERTIGINE ACUTA. La Segreteria Organizzativa è affidata alla Prisco Provider

GLI OBIETTIVI DELLA GIORNATA FORMATIVA

La Società Italiana di Vestibologia VIS è nata il 25 gennaio 2013, è una associazione scientifica che riunisce gli esperti e gli studiosi del nostro Paese interessati allo studio della funzione e dei disturbi dell’equilibrio.

L’obiettivo principale della VIS è quello di contribuire alla formazione di nuovi professionisti, di promuovere, divulgare e validare l’informazione scientifica sia agli addetti ai lavori che ai pazienti.

Questo è quanto ha fortemente voluto uno dei più attivi e appassionati soci fondatori, purtroppo oggi non più con noi fisicamente, Giorgio Guidetti, il cui entusiasmo e passione per la vestibologia rimane, tuttavia, immodificato, anzi, rafforzato in ogni evento nuovo che organizziamo in ambito VIS.

Il tema trattato è quello della vertigine in fase acuta, analizzato dai maggiori esperti Italiani del settore, con il contributo di Relatori internazionali.

Saranno affrontati in tavole rotonde e letture magistrali i problemi della diagnosi nel DEA della vertigine acuta, confrontando le opinioni sui percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi, valutati in uno scambio dinamico di pareri fra specialisti di varia estrazione, formazione ed esperienza.

Due giornate di approfondimento precedute da un minicorso sulla VPPB, che riproponiamo aggiornato rispetto alle precedenti edizioni già organizzate a Matera, l’ultima nel 2019.

Il corso è volto a far apprendere, anche con dimostrazioni live, come gestire praticamente il paziente affetto dalla più comune causa di vertigine, offrendo ai partecipanti una formazione rapida ed efficace, sulle ultime novità su questo tema acquisite negli ultimi anni.



CORSO PRATICO VPPB Matera 20 Settembre 2024 HOTEL SAN DOMENICO Responsabile Scientifico:

. Giacinto Asprella Libonati

PROGRAMMA Ore 08.45 Introduzione e apertura del corso Ore 09.00 LA VPPB unA dIAGnOSI SPeSSO fACILe, COn un TRATTAMenTO A VOLTe COMPLICATO Giacinto ASPRELLA LIBONATI Ore 09.30 LA STRATeGIA deL MInIMO STIMOLO neLLA dIAGnOSI deL CAnALe POSTeRIORe Salvatore MARTELLUCCI Ore 10.00 LA STRATeGIA deL MInIMO STIMOLO neLLA dIAGnOSI deL CAnALe LATeRALe Giacinto ASPRELLA LIBONATI Ore 10.30 dOwn BeATInG nySTAGMuS: CAnALe AnTeRIORe O POSTeRIORe? Rudi PECCI Ore 11.00 fORMe MuLTICAnALARI Pasquale MALARA Ore 11.00 TeRAPIA nISTAGMO GuIdATA deL CSP e CSL Giacinto ASPRELLA LIBONATI Ore 11.30 Caso clinici discussi collegialmente da tutta la faculty Ore 12.45 Questionario eCM e chiusura del corso