Una vita in più – il terzo CD di Pasquale Di Pede

Molte e molta professionalità intorno alla incisione del terzo CD del cantautore materano Pasquale Di Pede intitolato Una vita in più: musicisti e coristi, arrangiatori e tecnici del suono hanno lavorato sodo per un risultato finale davvero apprezzabile. Bravi tutti.

È ammirevole Pasquale: con determinazione ha proseguito l’impegno canoro intrapreso per gioco nell’infanzia, lo ha coltivato nell’adolescenza, rinforzato dall’incontro con Guccini e con “quelli del Club Tenco”, e si afferma oggi come cantautore ascoltato e apprezzato.

Netta sia la distinzione fra il cantante-autore, da un lato, colui cioè che tecnicamente è interprete delle sue stesse canzoni, come per esempio Umberto Tozzi o Mango, propagando essi i soliti banali temi del ti-amo-ti; e il cantautore dall’altro, quello che nelle composizioni affronta temi sociali e compone brani carichi di significati profondi e di alta valenza sociale. Possiamo quindi dire che – visti i testi e il tipo di armonie che li accompagnano – Pasquale Di Pede appartiene di diritto alla categoria dei cantautori con opere molto peculiari. Un abbozzo del suo percorso concettuale lo abbiamo dalle domande che pongono le sue canzoni nei tre album sinora pubblicati.

LE DOMANDE DI PASQUALE

Nel precedente album

Come si fa? (titolo del CD)

(titolo del CD) Come si fa a vivere senza dignità?

Ma quanto ancora credi di poter campare?

Quanto ci è costata la celebrità del 2019?

E in E se ne vanno i giorni che vengono

Non ti accorgi del tempo che incalza, potess?

Dove eravamo rimasti?

Oggi in Una vita in più

Che musica si suonerà in Paradiso?

Dove va il mondo?

Evidentemente quesiti che attengono all’esistenza e al disagio, alla speranza, all’impegno civile e alla disillusione, affrontati con il taglio caratteristico delle sue composizioni.

I cantautori più noti hanno in comune una vena malinconica nelle loro diversissime narrazioni. A questa si affianca la rabbia: Claudio Lolli, per esempio, costituisce l’incontro, anzi la fusione, fra i due mood – rabbia e malinconia compaiono un po’ in tutta la sua opera.

Forse l’unico che invece a saper esprimere senza rabbia né malinconia lo stato d’animo della critica alla società, la nausea per la ipocrisia borghese, fu Giorgio Gaber. La cifra saliente della poetica di Gaber fu l’ironia quale strumento principe della narrazione e dei paradossi che proponeva.

Pasquale opera su questa via, l’ironia nella sua canzone la fa da padrone, in questo album e anche nei precedenti usa abitualmente l’arguto calembour, il nonsense e l’esplicito sberleffo per passarci quel cucchiaino di riflessione che ci deve colpire. In una delle tracce si ascolta:

Gli studenti impareranno la carta dei diritti/ dei diritti umani dei diritti universali

e i governi applicheranno i diritti in faccia/ prima che diventino solo carta straccia

E la tradizione: in un’altra c’è il rito della distribuzione del vino – del pane e del vino – del pane con la mortadella, del pane che si fa cialledda perché il pane non si butta, e il rito distributivo ha qualcosa di sacro, un sapore arcaico di riconoscimento dell’umanità percossa che sa però ritrovare l’antica umanità nel gesto sacro del pane e del vino. E la pasta… l’alimentazione semplice di un mondo/paese che aveva nell’industria molitoria uno dei nerbi portanti dell’economia e del sostentamento popolare.

Anche se questo mondo se ne sta andando all’altro mondo… dice.

I giochi di parole di Pasquale sono giochi di senso, e sono creazioni di senso nuovo; lui inventa un linguaggio che slitta fra dialetto e cultura: una lingua che a volte è surreale ma che i concetti li dipinge bene, come fa con l’ironico riferimento – ricorrente – al paradiso e a una vita ultraterrena che è solo sogno… dove il contadino pacifista vuole zappare pure all’inferno o in paradiso – gli è indifferente il dove – purché ci sia la terra.

La terra. Ma non vuole andare più in guerra:

A zappare ti uccidi di lavoro /ma non spari a nessuno

Il dialetto, qui, non è retorica, qui il dialetto è lingua vera, canzone e ritmo, il dialetto antico che si trasforma ma che conserva la sua efficacia di lingua, e per Di Pede è lingua madre.

Pasquale è… Pasquale.

Lo ascolto da 40 anni. Ma c’è una novità. La novità in quest’ultimo album mi sembra essere la comparsa della … tenerezza. Cercatela, non solo in Francesca che vola. C’è. Sarà effetto della … giovane età del nostro cantautore, della sua vita in più. Ma c’è.

E vi invito a gustarvelo tutto, questo disco.

Magari con un bicchiere di quello buono.