“Non chi comincia ma quel che persevera” & “Oltre gli Orizzonti”

L’Amerigo Vespucci è arrivata a Taranto il 16 aprile 2025. L’Amerigo Vespucci è un veliero della Marina Militare Italiana, noto in tutto il mondo per la sua eleganza e il suo valore storico. Costruita nel 1930 presso il Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, la nave prende il nome dal celebre esploratore fiorentino Amerigo Vespucci. La nave ha ormeggiato lungo la banchina del Castello Aragonese dal 16 al 22 aprile. , proseguendo la fase finale del giro del mondo cominciato l’1 luglio 2023. Un “monumento tra i monumenti”, incastonato tra il Castello Aragonese, il Ponte girevole e il Monumento al marinaio. L’Amerigo Vespucci è arrivato a Taranto e ufficialmente ha dato il via alla settima tappa del Tour Mediterraneo, coincidendo con i riti pasquali, particolarmente sentiti nella città dei due mari. Taranto è una città che ha un legame fortissimo con la Marina Militare e con i marinai. “Non chi comincia ma quel che persevera” è un detto che sottolinea l’importanza di continuare a lavorare verso un obiettivo, anche quando le cose si fanno difficili. È il motto della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare italiana, attribuito a Leonardo da Vinci. Il magnifico veliero “Amerigo Vespucci”, varato il 22 febbraio 1931 (l’altro secolo, e che parte di secolo), gira il mondo sopra e sotto, a destra e manca, in lungo e largo per promuovere il made in Italy. l Vespucci è partito il 1° luglio 2023 per «la campagna addestrativa degli allievi ufficiali articolata in 31 porti, 28 nazioni, 5 continenti». Rientrerà in patria l’11 febbraio 2025. Consumata quasi la metà dei venti mesi di viaggio, soltanto quest’estate, s’è aggiunto il “Vespucci Tour”, l’operazione governativa di made in Italy col “Villaggio Italia” che affianca il Vespucci quando fa sosta. In ordine cronologico: Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Doha, Abu Dhabi, Gedda. Per capire se è una buona idea imbarcare il made in Italy a bordo di una nave scuola, quale importantissima opportunità per la proiezione internazionale del “Sistema Italia”, dei suoi prodotti e della sua cultura nel mondo e, al contempo, costituisce un valido strumento per supportare gli indirizzi nazionali di politica estera e comunitaria, in continuità con la presenza italiana nell’ambito delle organizzazioni internazionali, nonché per accrescere e rafforzare i rapporti relazionali di cooperazione e collaborazione con i Paesi visitati. La Nave più bella del mondo è partita nel luglio 2023 per il suo Tour Mondiale e ora sta per tornare a casa per continuare il viaggio e condividere con tutti gli italiani il racconto di questa incredibile avventura. In ogni porto il Vespucci ha accolto i visitatori con affetto. Sarà un ritorno, ma soprattutto un incontro, per raccontare al Paese quanto l’Italia sia apprezzata in tutto il mondo, capace di unire, creare, ispirare. Dopo la nave Amerigo Vespucci ha proseguito la sua tappa per Crotone, prenotazioni sold out dopo poche ore così come successo per Taranto. Tra i suoi vanti e’ senz’altro quella che la nave scuola Amerigo Vespucci ha doppiato Capo Horn il 5 aprile 2024. Si tratta di un traguardo storico per la nave, che per la prima volta in oltre 93 anni di navigazione ha oltrepassato questo leggendario lembo meridionale del continente americano, un’esperienza unica! . Come si chiamano i venti di Capo Horn? Quaranta ruggenti. L’espressione Quaranta ruggenti (in inglese: Roaring Forties), con riferimento al 40º parallelo, è stata coniata dagli inglesi all’epoca dei grandi velieri che passavano per Capo Horn. Capo Horn è noto per le spesso avverse condizioni climatiche che rendono difficile il doppiarlo con imbarcazioni a vela. Qual è la leggenda di Capo Horn? A Capo Horn due grandi oceani si scontrano in un incessante duello. Secondo una leggenda marinara, il Diavolo è rimasto incatenato sul fondo di questo tratto di mare in perenne tempesta. Capo Horn ospita il più grande cimitero di navi del mondo. Più di 800 navi vi sono affondate e 10.000 marinai hanno trovato la loro tomba in questa zona. È il più significativo dei tre grandi capi. Un mito che ancora oggi spaventa e affascina “Oltre gli Orizzonti” a bordo di nave Vespucci per vedere i luoghi di bordo più famosi ma anche quelli più nascosti. In un giorno speciale per la Marina, un’esperienza unica per chi non lo avesse fatto c’è ancora le date di Napoli, infatti la nave scuola della Marina Militare attraccherà a Napoli dal 13 al 16 maggio 2025. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino una vera icona della marineria italiana, simbolo di eleganza e tradizione. L’arte del mare per il nostro fantastico veliero quando va nei mari del mondo a vele aperte per ecostenibilità. Pronta a rimanere nella storia la Settimana Santa a Taranto piu’ del natale e delle vacanze estive infatti alla processione dei Misteri che abbiamo assistito le’ tornata nella citta’ vecchia dopo 10 anni dal 2015, Arciconfraternita del Carmine e per l’eccezionalita’ della processione, le gare ovvero assemblea straordinaria delle confraternite: le offerte libere sono cresciute tantissime per l’evento della processionae che e’ tornata a Taranto vecchia, una settimana storica 2 parole sono state : Amerigo Vespucci (Nave Giubilare), Perdoni e Misteri (Settimana Santa). Si è tenuto al Villaggio IN Italia anche la premiazione delle scuole e degli studenti che anno partecipato al concorso “Il mare è …” che rientra tra le iniziative legate alla Giornata del Mare dedicata quest’anno al mondo subacqueo., mentre il giorno 19 aprile 2025 alle ore 19.30 presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia,c’è stata la bellissima proiezione del film “Il Comandante”. Il Villaggio IN Italia di Taranto del Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci è reso possibile grazie al sostegno di: Giochi del Mediterraneo, dove si svolgeranno i Giochi del Mediterraneo 2026 in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. La Santa Messa Pasquale è stata presieduta dall’Arcivescovo di Taranto Mons. Ciro Miniero e concelebrata da Don Marco Falcone, il cappellano di bordo. Il Tour Vespucci nei giorni seguenti si è unito al dolore per la scomparsa del Santo Padre e si è associato alle parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto: “La scomparsa di papa Francesco ci lascia tutti attoniti e sbigottiti. La famiglia della Difesa italiana, e io per primo, si stringe, con affetto e commozione, a tutta la Chiesa cattolica e a tutti i fedeli cristiani che ora stanno pregando per l’anima di un Pontefice che lascia un vuoto in ognuno di noi. Papa Francesco ha guidato, con sapienza, umanità e sacrificio, la vita della sua Chiesa e la voce del suo Magistero si è fatta sentire in tutto il Mondo”. La bandiera di Nave Amerigo Vespucci, la cui cappella è chiesa giubilare, è stata subito issata a mezz’asta in segno di lutto. In questi giorni abbiamo registrato la presenza sulla nave di un potentino sottotenente di vascello (preferisce l'anonimato), e della troupe di Linea Verde, domenica 11 maggio 2025 in onda, sia sul magnifico veliero, che nei luoghi della città di Taranto, con il potentino Peppone Calabrese, conduttore televisivo e ristoratore, la cui carriera è fortemente legata al mondo della gastronomia e della valorizzazione delle tradizioni culinarie italiane.