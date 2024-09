176 loculi da assegnare al Cimitero di Contrada Pantano

C’è tempo per farne richiesta fino al 7 ottobre, presentando domanda al Comune di Matera. Riguarda la disponibilità del 2° blocco , del gruppo XVII, in attesa che venga realizzata realizzata la nuova stecca di loculi per le tumulazioni. E del resto quello ultimato nei mesi scorsi è prossimo alla saturazione, vista la periodicità dei decessi rispetto alle nascite. Il calo demografico, del resto, è una costante anche a Matera. Il Comune, ricordiamo, ha realizzato i campi di inumazione nel cimitero di contrada Pantano, superando il problema creatosi con la indisponibilità di spazio nel vecchio cimitero di via IV Novembre. Tra un mese all’incirca, e in vista della ricorrenza dei defunti, aumenterà l’afflusso di parenti e amici nei due cimiteri. E qualcosa in più va fatto, oltre alla pulizia di vialetti e del taglio dell’erba. Qua e là intonaci scrostati, pavimentazione saltati dai blocchi ”datati” e , in alcuni casi cippi e cappelle di privati, che hanno bisogno di manutenzione e decoro. Una lettera di sollecito ai proprietari non guasterebbero affinchè provvedano. L’assessore al ramo Massimiiliano Amenta ha annotato, per gli interventi del caso.



IL COMUNICATO DEL COMUNE

C’è tempo fino al prossimo 7 ottobre, per presentare richiesta di assegnazione dei loculi disponibili nel gruppo XVII (II Blocco) del cimitero comunale di contrada “Pantano”. Lo stabilisce l’Avviso pubblico comunale, che disciplina il procedimento necessario in vista delle successive eventuali assegnazioni di nuovi loculi in costruzione, come da regolamento. I 146 loculi disponibili, saranno assegnati solo per trasferimento senza ricongiungimento e secondo il criterio dell’ordine numerico progressivo di padiglione e nicchie. L’Avviso è consultabile al seguente link: https://www.comune.matera.it/avvisi/item/5890-bando-per-trasferimento-salme-senza-congiungimento-e-assegnazioni-correnti-di-loculi-resisi-liberi-presso-il-cimitero-c-da-pantano-2024.



