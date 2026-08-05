07. 08. 2026: Inaugurazione sede distaccata CRI di Matera a Montescaglioso (MT).

La Presidente del Comitato della Croce Rossa di Matera, Giulia De Biasi, tramite un comunicato stampa, rende nota l’inaugurazione della sede distaccata di Montescaglioso (MT) del Comitato della Croce Rossa di Matera.

Di seguito il testo integrale:

“Croce Rossa sede di Montescaglioso: venerdi 7 agosto inaugurazione in Viale Kennedy. Il Comitato di Croce Rossa di Matera inaugura una nuova sede distaccata in Montescaglioso.

L’appuntamento è fissato per venerdi 7 agosto alle ore 17.30 in Viale Kennedy. Un traguardo importante per l’Associazione e per tutta la comunità montese. La nuova struttura, più ampia e funzionale, permetterà ai volontari e alle volontarie di garantire un servizio più efficiente verso i cittadini, in particolare in occasione delle grandi manifestazioni e della festa patronale ormai imminente. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno le autorità civili, militari e religiose. È previsto il taglio del nastro ufficiale e a seguire la benedizione della sede operativa.

“Croce Rossa si radica nei comuni limitrofi per essere punto di riferimento mettendo a disposizione l’impegno quotidiano dei suoi volontari e volontarie.

Fondamentale sarà il supporto della comunità – dichiara Giulia De Biasi Presidente del Comitato di Matera – Faremo fronte ai bisogni delle persone senza trascurare le specificità del territorio montese”.

La Croce Rossa del Comitato di Matera invita tutta la cittadinanza di Montescaglioso a partecipare”.