Web e sicurezza ad Altamura. E diffidate degli sconosciuti

”Non aprite la porta agli sconosciuti…diffidate di lusinghe, facili guadagni e via elencando…” La regola vale anche sul web e le ”fregature” sono dietro l’angolo. Anzi a portata di click e di pagine social, di collegamenti (link) che ti portano dove non ti aspetti, nel buio del ”dark web”. Ad Altamura, il prossimo 10 ottobre, alle 17.30, presso la sala del consiglio comunale, su iniziativa del locale Inner Wheel si terrà un incontro sul tema ” Sicurezza online e offline: come proteggerti!”. Interverrà Vito Cicirelli, che per esperienze passate e approfondimenti che continua a fare sull’argomento, fornirà utili consigli su come evitare di essere raggirati, circuiti quando si è on line, navigando sul web,e offline.Quando il computer è spento… La sicurezza “off-line” riguarda la protezione da minacce quando si è disconnessi da Internet. E’ il caso dei backup dei dati su supporti esterni, scansioni antivirus offline del sistema, l’uso di dispositivi di protezione come i jammer audio (disturbatori di frequenze) o la gestione delle impostazioni di privacy del dispositivo, e anche l’uso della rete locale in modo sicuro. Per tanti è argomento poco conosciuto. Ma non è mai troppo tardi per imparare, come ricorda una nota trasmissione televisiva degli anni Sessanta condotta dal maestro Alberto Manzi. Molti italiani impararono a scrivere e a leggere.

