Turistico, didattico, analogico: i tanti volti del videogioco

Il videogioco è uno dei più importanti mezzi di intrattenimento del nostro quotidiano: sono innumerevoli le occasioni nelle quali ci si dedica a qualche piccolo passatempo videoludico, rese possibili anche dalla grande varietà di strumenti a disposizione. Dalle console casalinghe ai computer più performanti, passando per gli smartphone di ogni fascia per giungere fino a un qualsiasi browser, il videogioco è per molti la principale occasione di svago durante la giornata. Una realtà che, nonostante la sua importanza, non può rischiare di oscurare i tanti altri utilizzi del videogioco: si tratta di un medium capace di prestarsi alle più diverse esigenze, protagonista in campi che vanno ben oltre quelli classici del mero intrattenimento.

È impossibile non pensare come prima cosa agli utilizzi sportivi: gli eSport, ossia gli sport praticati tramite videogioco, sono uno dei settori più in vista del mondo videoludico. Il videogioco competitivo, per essere considerato sport, ha affrontato un percorso in salita: dai primi esempi, agli inizi degli anni 2000, si è giunti a uno scenario nel quale i tornei sportivi di videogiochi possono contare su collaborazioni con le più importanti società sportive e federazioni internazionali, oltre a essere capaci di raggiungere valori economici in molti casi sorprendenti. Nonostante si tratti di un percorso ancora in evoluzione, è innegabile che il videogioco sportivo sia ben distinto dal classico intrattenimento videoludico.

Un altro buon esempio viene dal videogioco didattico, scopo del quale è far imparare “giocando”: in questo caso l’aspetto di intrattenimento rimane ben presente, per quanto funzionale al fine ultimo dell’apprendimento. Per sua natura, si tratta di uno sbocco indirizzato a concetti didattici di livello elementare: introduzioni alla matematica o lingue straniere sono ottimi esempi. Molto spesso vengono sviluppati titoli dedicati, ma non mancano casi nei quali un videogioco predisponga apposite modalità didattiche: la serie Assassin’s Creed, caratterizzata da diverse ambientazioni storiche, ha introdotto nei suoi ultimi titoli una modalità chiamata Discovery Tour. In questa è possibile esplorare liberamente la mappa di gioco, partecipando a tour divulgativi predisposti dagli sviluppatori del gioco al preciso fine didattico: il fatto che tale modalità sia stata utilizzata con successo in numerosi esempi scolastici è la migliore testimonianza di quanto il videogioco didattico possa essere una risorsa importante.

Ancora, ha senso parlare di videogioco analogico? Nonostante l’apparente contrasto, in due termini possono coesistere se riferiti alle conversioni videoludiche effettuate su giochi storici: gli esempi sono numerosi, partendo per esempio dai giochi da casinò. I grandi classici del casinò vantano secoli di storia, ma il loro approdo alla rete è per forza di cose più recente: i maggiori operatori del settore, come PokerStars Casino, hanno potuto includere tutti i tradizionali giochi fisici del casinò dando loro una nuova veste di videogioco online. Lo stesso può dirsi degli scacchi, che vantano un impressionante numero di appassionati nei server dedicati. Si può anche guardare a tanti giochi di carte, dalla classica scopa italiana al sempreverde UNO: tutti titoli riproposti in veste videoludica. È vero che lo scopo principale rimane quello dell’intrattenimento; a questo, però, si affiancano le potenzialità date dalla veste digitale, prima tra tutte la possibilità di giocare con qualsiasi altro videogiocatore e non essere obbligati alla presenza fisica.

Quello del videogioco culturale è invece un altro settore che non ha bisogno di tante presentazioni: il concetto di gamification culturale fa leva proprio sul fatto di proporre videogiochi attraverso il quale veicolare messaggi culturali di diverso tipo. Non sorprende dunque che dietro lo sviluppo di un videogioco di questo tipo ci siano spesso come collaboratori enti lontani dal videogaming: il mobile game Father and Son è stato sviluppato in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nel quale si svolgono le vicende narrate, mentre il videogioco Ustica è stato sviluppato in collaborazione con l’associazione dei familiari delle vittime dell’omonimo disastro aereo, che il videogioco ripercorre come “gioco della memoria”.

Infine, altro esempio può essere visto nel videogioco turistico: lo sviluppo di titoli incentrati su un determinato territorio con l’intento di valorizzarne le particolarità, anche culturali, e promuoverne la conoscenza e la visita. Gli esempi sarebbero veramente troppi per essere fatti: componenti di questo tipo emergono tanto in titoli di primissima fascia, che assumono “di riflesso” elementi turistici, così come in titoli espressamente sviluppati. In quest’ultimo caso non è esagerato dire che, anche limitandosi all’Italia, ogni località sia ritratta in qualche videogioco: titoli narrativi, in realtà virtuale, addirittura mod realizzate per differenti videogiochi, sono innumerevoli le vesti videoludiche che ogni angolo di rilevanza turistica può assumere, promuovendo la conoscenza di un determinato territorio attraverso il linguaggio del videogioco.