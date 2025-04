Ti è apparso il cerchietto blu su WhatsApp? Tutto sull’intelligenza artificiale di Meta.

Non a tutti, ma in tanti, in questi giorni aprendo WhatsApp, hanno visto palesarsi in basso a destra un cerchietto blu che sta lì e non va via. Di che si tratta? Ebbene, quella icona tonda (blu) e una chat nuova di quella app, riservata per il momento solo ad un certo numero di prescelti a cui è stata data la possibilità di utilizzare Meta AI, l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale di casa Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp). Chi ancora non ce l’ha non può scaricarlo da nessuna parte e chi magari lo vorrebbe già rimuovere non può allo stesso tempo farlo. E’ così se vi piace. Così stabiliscono i nuovi padroni del vapore. Ed allora, con l’aiuto di Altroconsumo, cerchiamo di capire come funziona e che cosa è possibile fare con questa AI. “Era il giugno del 2024-scrive in un articolo Luca Cartapacchi– quando Meta, la società a cui fanno capo Facebook, Instagram e WhatsApp, aveva inviato un messaggio a tutti gli utenti dicendo che avrebbe utilizzato le informazioni degli account presenti sui suoi social per addestrare la sua Intelligenza Artificiale, ovvero Meta AI. L’arrivo di Meta AI sembrava quindi imminente, ma almeno in Italia e in Europa, l’intelligenza artificiale di Zuckerberg non è mai approdata, proprio a causa del modo di utilizzare i dati degli utenti (in contrasto con le leggi sulla Privacy) per addestrare la sua AI. Ora, risolti i problemi “di privacy”, con quasi un anno di ritardo Meta AI è arrivata sui nostri dispositivi: lo ha fatto un po’ in sordina e non su tutti i dispositivi (ne possono beneficiare solo alcuni utenti “prescelti”, ma è facile pensare che presto sarà disponibile anche per tutti gli altri utenti). Ma che cos’è esattamente Meta AI? Come funziona? Quali sono le cose che si possono fare? Cerchiamo di rispondere brevemente a queste domande e cerchiamo di capire perché alcuni ce l’hanno e altri no, come si fa ad ottenere ma anche come si fa a rimuovere dal proprio dispositivo. Cos’è Meta AI?

Meta AI è un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale (Llama 3.2) sviluppato da Meta. Integrato direttamente nelle app di messaggistica e social, permette agli utenti di interagire con un chatbot intelligente per ottenere informazioni, assistenza e suggerimenti in tempo reale. Fa parte di un progetto più ampio di Meta per rendere le sue app più intelligenti e interattive. Di fatto è simile ad altri chatbot IA come ChatGPT, ma ha la comodità di essere integrato nei servizi Meta per permettere (almeno nelle intenzioni di Meta) di offrire risposte rapide, consigli utili e idee in modo naturale, come se si stesse scrivendo a un amico esperto. Perché è comparso sul mio WhatsApp?

Meta AI è stato integrato in WhatsApp come parte di un aggiornamento globale che Meta sta distribuendo progressivamente anche in Europa. Se ti è comparso, troverai il suo simbolino (un anello blu) appena sopra il tasto verde per avviare una nuova conversazione; significa che la tua versione dell’app è compatibile e che fai parte del gruppo di utenti su cui Meta sta testando o attivando ufficialmente l’assistente. Assieme al simbolino verrà aggiunta in automatico una chat riservata esclusivamente a Meta AI, come fosse un qualsiasi altro utente tra i tuoi contatti.

La chat con Meta AI compare quindi in automatico e aprendola vengono mostrate alcune informazioni preliminari in una sorta di “messaggio di benvenuto”. Il consiglio è quello di leggerlo attentamente, perché in sostanza vi è riportata un’informazione importante, ovvero che Meta AI non ha accesso in lettura a tutte le tue chat private perché i messaggi sono crittografati con il sistema “end-to-end” che protegge proprio la riservatezza di quello che si scrive in privato. Da questo messaggio di benvenuto si può accedere anche alla lettura dei Termini di utilizzo e delle normative che regolano il servizio.

Come si attiva Meta AI se non ce l’ho?

La distribuzione di Meta AI non è ancora completa e avviene a scaglioni. Se non vedi Meta AI su WhatsApp, assicurati innanzitutto di avere l’ultima versione dell’app installata. Al momento non è possibile attivarlo manualmente se non è stato ancora abilitato sul tuo account. Tuttavia, puoi monitorare gli aggiornamenti futuri o provare a iscriverti come tester beta di WhatsApp, se disponibile. Cosa posso fare con Meta AI?

Con Meta AI puoi fare domande su qualsiasi argomento, chiedere consigli, tradurre testi, riassumere informazioni, generare idee e persino ricevere spiegazioni di concetti complessi. Può anche aiutarti a scrivere messaggi, risolvere dubbi grammaticali o darti suggerimenti su immagini e contenuti che gli invii. In Italia non è ancora possibile utilizzare le funzioni di modifica immagini o generazione creativa, ma è probabile che si tratti di uno sviluppo che non tarderà ad arrivare anche da noi. Come si usa Meta AI?

Usare Meta AI è semplice: se la chat con Meta AI non è stata creata in automatico, tocca l’icona con il cerchio blu per aprire una conversazione con l’assistente. Da lì puoi scrivere qualsiasi domanda o richiesta. Puoi anche digitare “@Meta AI” in una chat di gruppo per coinvolgerlo in una conversazione (se la funzione è abilitata). Come funziona @MetaAI nelle chat di gruppo?

La funzione @MetaAI ti permette di coinvolgere l’assistente anche all’interno di una chat di gruppo, non solo nella chat individuale con l’icona blu. Puoi chiedere a @MetaAI in un gruppo, ad esempio, idee per attività o giochi, traduzioni rapide mentre chatti con persone che parlano lingue diverse, spiegazioni semplici per aiutare tutti a capire un argomento oppure suggerimenti utili durante una conversazione (ad esempio dove andare a cena, cosa portare a un evento…). Attivarla è semplice: apri una chat di gruppo su WhatsApp;

nella barra per scrivere il messaggio, digita @MetaAI (come se stessi menzionando un contatto); scrivi la tua domanda o richiesta subito dopo (ad esempio “@MetaAI mi suggerisci un gioco per una serata tra amici?”).

Meta AI risponderà direttamente nel gruppo e tutti i membri del gruppo vedranno le risposte di Meta AI. Può essere utile per domande “collettive” o quando serve un aiuto rapido senza uscire dalla chat. Non è disponibile però in tutti i gruppi o account ancora: la funzione è in rollout graduale anche in Italia. Come si fa a rimuovere Meta AI da WhatsApp?

Al momento non è possibile rimuovere o disattivare completamente Meta AI da WhatsApp. L’icona rimane visibile anche se non viene utilizzata. è bene ribadire comunque che Meta AI non è in grado di leggere (proprio per tutelare la tua privacy) i tuoi messaggi personali e gli unici modi per chiamarla in causa sono quelli di: chattare direttamente con l’AI nell’apposita Chat; chiamarlo in causa nelle chat di gruppo chiocciolando il suo intervento.

Quindi il nostro consiglio è semplicemente quello di ignorarlo se non desideri interagire con l’assistente: basta non chiamarlo e non chattare con lui.”