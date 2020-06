In occasione del Consiglio Comunale che si è svolto questa sera 12 giugno, presso la Sala Pasolini in via Sallustio, a Matera, il Sindaco ha risposto -come da nota che pubblichiamo- all’interrogazione dei Consiglieri Sansone e Manicone su “Sperimentazione 5G a Matera” e indirettamente anche al Comitato Stop5G Matera che ha presentato -sempre a De Ruggieri- una petizione, che ha raccolto in soli 10 giorni ben 750 firme di cittadini preoccupati di questa sperimentazione.

OGGETTO: Interrogazione urgente ai sensi dell'art. 58 del Reg. C.C.

Sperimentazione 5G a Matera

Sperimentazione 5G a Matera

• Le antenne 5G collocate a Matera, sono, per lo più, implementazioni di antenne già da tempo posizionate e non già nuove installazioni.

• I primi servizi sperimentali 5G sono stati sviluppati e collaudati a partire dall’anno 2017 in 5 città italiane (Milano, L’Aquila, Prato, Bari e matera) dove il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione frequenze dedicate in via provvisoria. Le sperimentazioni tecniche sono in stato avanzato a cura delle imprese di telecomunicazioni Fastweb, Open Fiber, Tim, Vodafone, Wind-3, Ericsson, Nokia, Huawei, insieme a oltre un centinaio di altre organizzazioni private e pubbliche, imprese industriali, università e pubbliche amministrazioni, quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, il Politecnico di Milano e di Bari, le Università degli studi di Firenze, Genova, Prato, Bari, dell’Aquila, del Salento e della Basilicata, nonché la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Mediante procedura di gara competitiva, nel corso dell’anno 2019 sono state assegnate agli operatori di telecomunicazioni sull’intero territorio nazionale le frequenze che saranno impiegate per offrire su base commerciale al pubblico i servizi di telecomunicazioni digitali in tecnologia 5G; il costo di assegnazione di tali frequenze per i gestori delle reti di telecomunicazioni è stato di 6,6 miliardi di euro.

Matera è una delle 5 città pilota italiane (insieme a Milano, Prato, L’Aquila e Bari) che hanno aderito alla sperimentazione pre-commerciale del 5G sostenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), in attuazione del “5G Action Plan” adottato dalla Comunicazione CE n.2016/588.

L’essere capofila in questo progetto ha consentito al territorio di dotarsi di una copertura 5G ultimata al 100%, mentre si avvicina alla sua fase di conclusione, prevista per il 30 giugno 2020, la sperimentazione in ambito culturale, medico, logistico ed edilizio dei relativi use case. Questa fase di sperimentazione si è svolta nel pieno rispetto di quelle che sono le prescrizioni in materia di limiti nell’uso delle frequenze, e rappresenta una leva significativa per lo sviluppo economico – sociale del territorio.

E’ del tutto ovvio che il Sindaco, definita e conclusa la fase di sperimentazione, adotterà tutte le iniziative, le misure e le cautele che la comunità scientifica ufficiale indicherà.

La tutela della salute pubblica, infatti, proprio come indicato dai Consiglieri interroganti, è demandata al Sindaco e rappresenta oltre che un obbligo giuridico un imperativo morale categorico.

La priorità centrale, infatti è assicurare che l’impiego delle radio-frequenze per le reti di telecomunicazioni radio-mobili non costituisca un rischio per la salute delle persone e dell’ambiente in generale. Studiare questo aspetto fondamentale e definire le regole affinché tutti i cittadini possano essere rassicurati in merito è responsabilità degli organismi internazionali e nazionali che presidiano la tutela della salute, ovvero l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali dell’Unione Europea (Scheer, già Schenir) a livello europeo e l’Istituto Superiore di Sanità in Italia.

Tali enti utilizzano e beneficiano degli esiti della ricerca scientifica medica a livello mondiale per definire le regole, ovvero le limitazioni imposte al funzionamento delle reti di telecomunicazioni affinché non vi siano rischi per la salute, non diversamente da quanto accade in tutti gli altri settori di attività industriale. Tali regole hanno, in ciascun Paese, la forza di legge in quanto le regole stesse sono incorporate in norme e regole tecniche a cui gli operatori di telecomunicazioni hanno l’obbligo di uniformarsi, con il corredo di controlli preventivi e continuativi durante l’esercizio degli impianti.

• Quindi, in ordine a quanto segnalato al punto 3. dai Sigg. Consiglieri circa i rischi sulla salute connessi a presunta cancerogenesi della tecnologia in esame, non sfuggirà ai Consiglieri SANSONE e MANICONE tutta la produzione scientifica su una problematica dai contorni ancora incerti, per cui vengono prospettate teorie tra loro del tutto opposte.

Del resto la recente epidemia da COVID 19 ha ampiamente dimostrato quanto sia difficile il percorso per la formulazione di teorie di valore scientifico per i lunghi tempi di osservazione, analisi e studio dei fenomeni e per la conseguente elaborazione di “tesi” obiettivamente elaborate su casistiche fondate.

Non mi dilungo ad illustrare teorie, convinto come sono che le stesse non siano universalmente condivise e tanto meno dai Consiglieri interroganti.

Ciò non di meno le allego alla presente per le valutazioni di ciascuno.

Mi riferisco allo studio del dott. Alessandro POLICHETTI, primo ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità che, recentemente, ha affermato “Dalla Scienza nessuna prova che le emissioni delle reti cellulari rappresentino un pericolo per la salute pubblica”.

Analogamente, si è espressa l’ANCI, con l’allegata circolare diretta ai Sindaci nel tentativo di fare chiarezza sulle tante notizie che, senza fare riferimento a fonti ufficiali, diventano spazio di conquista di esperti e scienziati dell’ultima ora.

Per riassumere, concludendo, si può affermare che sotto il profilo sanitario non c’è alcun motivo per trattare gli effetti dei campi elettromagnetici prodotti dalle reti 5G in modo diverso da quelli delle altre reti di telefonia mobile in uso da oltre 25 anni (2G, 3G, 4G); si tratta in tutti questi casi di campi elettromagnetici generati mediante l’impiego di frequenze ben note da decenni e chiamate non-ionizzanti (1.000 volte inferiori alle frequenze della luce solare!), quindi innocue entro le soglie di esposizione prescritte dalla scienza e dalla legge.

Per quanto riguarda la classificazione dei campi elettromagnetici a radio-frequenze fatta dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) quale “agente in classe 2B”, ovvero potenzialmente (ma non probabilmente) cancerogeno, va evidenziato che tale classificazione è riferita all’esposizione a campi elettromagnetici generati dall’uso dei cellulari utilizzati in aderenza al corpo (tipicamente all’orecchio) e non all’esposizione a campi elettromagnetici generati dal funzionamento delle antenne;

le conclusioni della monografia recitano infatti “Una associazione positiva è stata osservata per l’esposizione alle radiazioni dall’uso di telefoni mobili con il glioma ed il neuroma del nervo acustico.”; la stessa monografia segnala che al riguardo è stata formalizzata anche una opinione di minoranza che ha giudicato inadeguata l’evidenza di tale associazione.

IARC pubblica annualmente il World Cancer Report, nella cui edizione di marzo 2020 viene indicato testualmente “nonostante i considerevoli sforzi di ricerca, ad oggi non è stato identificato in modo coerente alcun meccanismo rilevante per la carcinogenesi”.

Gli studi che vengono citati per giustificare le richieste di vietare l’installazione delle reti 5G (Ramazzini e NTP-National Toxicology Program) sono stati analizzati dall’ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiofrequenze Non Ionizzanti, la cui attività è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), che ne ha valutato i risultati non sufficienti per modificare le conclusioni già raggiunte in termini di limiti all’esposizione a campi elettromagnetici adeguati a tutelare la salute umana;

l’istituto americano NTP ha scritto pubblicamente che gli esiti delle loro ricerche “non sono applicabili allo studio degli effetti ipotizzabili a carico di persone umane, perché nessuna persona sarà mai esposta ai livelli elevati a cui la loro ricerca è stata condotta”.

Rispetto alla situazione attuale, i campi elettromagnetici delle reti 5G non incrementeranno i livelli totali dei campi elettromagnetici che esistono, perché la somma dei campi di tutte le reti, antenna per antenna, non dovrà comunque superare la soglia massima consentita dalla legge italiana.

Le “fake news” circolate sugli organi di comunicazione in tempi recenti, che pongono in correlazione la diffusione di COVID-19 rispetto alla costruzione delle reti 5G, è destituita di ogni fondamento scientifico ed è esclusivamente basata sulla presunta coincidenza temporale tra questi due eventi;

la comunità scientifica ha immediatamente e pubblicamente smentito tale assurda ipotesi, che non ha neppure una singola evidenza scientifica a supporto, mentre anche la coincidenza spazio-temporale è erronea, come per esempio evidente in Corea del Sud che dispone della più avanzata rete 5G nazionale ed è il paese che meglio ha contrastato la diffusione del Coronavirus.

Su questo scenario dunque, sembra inopportuno, se non proprio risibile, adottare ordinanze, peraltro precauzionali, che, come noto a lor Signori, devono, per essere legittime, corrispondere alla disciplina normativa che presiede tale categoria di atti, richiedendo presupposti di fatto e di diritto che, sebbene non codificati in dettaglio per le ordinanze contingibili ed urgenti, tuttavia prescrivono, subordinandone l’adozione, la sussistenza, tra gli altri, di un oggetto possibile, oltre che lecito.

Ad altri, agli esperti, quindi il compito ingrato e difficile di “smontare le balle sul 5G”, rimandando alla lettura di un recente articolo pubblicato da “Il Foglio” del 3 giugno scorso, che allego alla presente risposta.”

IL SINDACO

(Raffaello de Ruggieri)

Non sono state ritenute evidentemente convincenti per la emissione di una ordinanza sindacale le ragioni addotte sia dai consiglieri che dalla petizione del movimento stop 5G.

“Nella petizione, promossa dal Comitato Materano Stop 5G, si chiedeva al Primo Cittadino di fermare immediatamente la sperimentazione della tecnologia 5G a Matera, in base al principio di precauzione, che consente ai Sindaci di sospendere qualsiasi attivita’ possa nuocere alla Salute Pubblica, in mancanza di prove scientificamente accertate da organismi indipendenti che questa ennesima tecnologia wireless sia innocua per gli esseri umani, aggiungendosi alle radiofrequenze gia’ esistenti (2G, 3G e 4G) e quindi aggravandone l’impatto.

E’ risaputo – si afferma– e confermato da fonti scientifiche indipendenti, che le radiofrequenze wireless (RF-EMF) del tipo 2G,3G e 4G sono “possibile cancerogeno” (gruppo 2B secondo la classificazione IARC del 2011). Oltre al rischio di cancro al cervello e alla tiroide, studi autorevoli (American Cancer Society e National Institute of Health) hanno dimostrato correlazioni delle RF-EMF con patologie dell’apparato riproduttivo, malattie neurologiche, metaboliche e alterazioni microbiologiche negli esseri umani.

A differenza delle altre tecnologie wireless, il 5G utilizza le onde millimetriche (MMW). Come riportato dall’ISDE ( Associazione Internazionale dei Medici per l’Ambiente) molti studi hanno confermato che le MMW sono in grado di alterare l’espressione proteica, di alterare il profilo metabolico dei cheratinociti umani, di stimolare la proliferazione cellulare, di alterare le funzioni di membrana e dei sistemi neuro-muscolari, di modulare la sintesi di proteine coinvolte in processi infiammatori e immunologici. L’esposizione a MMW è anche in grado di indurre aneuploidia e alterazioni cromosomiche in fibroblasti umani fetali e adulti,eventi riconosciuti come predisponenti alla trasformazione cellulare maligna. https://www.isde.it/wp-content/uploads/2019/07/2020.05.18-EMF-5G-ed-evidenze-2.pdf

Oltre 500 sindaci in tutta Italia hanno usato la loro prerogativa di sospendere sul proprio territorio l’installazione e l’accensione di antenne di tipo 5G. Anche in Basilicata sono ormai 11 i Comuni che hanno deliberato in tal senso (Scanzano, Montalbano, Ferrandina, Montescaglioso, Rotonda, Filiano, Vaglio, Policoro, Pomarico, Chiaromonte e Nova Siri).

Quello che molti Sindaci paventano nell’appellarsi al principio di precauzione, e’ gia’ realta’ purtroppo a Matera e nelle altre citta’ italiane in cui e’ in atto la sperimentazione pre-commerciale 5G. Bisogna agire subito e fermare la sperimentazione nella nostra citta’ prima della scadenza del 30 giugno. Chiediamo al nostro Sindaco di agire prontamente a difesa della salute di tutti i cittadini ed in base al principio di precauzione, secondo cui, nell’assenza di studi sanitari completi e precisi sulla popolazione, ed in base alle evidenze scientifiche, di cui alcune qui sopra riportate, e’ necessario astenersi dall’utilizzare l’intera popolazione come cavia per un sistema commerciale di radiofrequenze su cui sussistono, piu’ che dubbi, vere e proprie certezze sulla pericolosita’ per l’uomo.”

Comitato Stop5G Matera