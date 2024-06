Spazio e nuove professioni alla SPARKme Space Academy è possibile

E una conferma è venuta dagli studenti dell’Istituto comprensivo ” Padre Giovanni Minozzi- Nicola Festa ” di Matera che per due settimane hanno frequentato i laboratori della SPARKMe Space Academy, lavorando sodo e allo stesso tempo divertendosi. Così hanno appreso di tecniche, con un buon bagaglio teorico e pratico, che ha consentito di sviluppare quella cultura scientifica necessaria per realizzare un robot con materiale riciclabile e di sviluppare il coding. Un anglicismo che sta a indicare “una metodologia trasversale della cultura digitale che consente di apprendere a usare in modo critico la tecnologia e la rete”.

Soddisfatti la preside dell’Istituto Maria Rosaria Santeramo e l’ amministratore unico di Openet Tecnologies, società fondatrice di Sparkme, Vito Gaudiano che ha maturato una lunga esperienza sul campo, facendo rete con soggetti privati e pubblici. Naturalmente, progetti del Pnrr scuola a parte, la collaborazione con il mondo della scuola continua a cominciare dai giovani studenti dell’ Istituto comprensivo ” Minozzi- Pascoli” che hanno visitato tutti gli ambienti di una cittadella della scienza e dello spazio, nata nel Paip 2. E la missione continua sull’astronave della SPARKme Space Academy, pronta a nuove sfide e, chissà, di qua a qualche anno anche con i ragazzi della Minozzi- Pascoli.



COMUNICATO STAMPA

Laboratori di Coding e Robotica organizzati nella sede della SPARkme Space Academy con studenti dell’ Istituto Comprensivo Minozzi-Festa di Matera

La SPARKme Space Academy ha ospitato per due settimane due gruppi di alunni dell’Istituto Comprensivo Minozzi-Festa di Matera, che sono stati impegnati in laboratori di Coding e Robotica nell’ambito dei percorsi Stem Pnrr. “Esplorando il futuro”, questo il tema dei laboratori di Coding, Robotica e Colonizzazione Spaziale. Nell’era digitale, le competenze nel coding e nella robotica sono essenziali per chiunque voglia comprendere e influenzare il mondo tecnologico. Ecco come l’Istituto Comprensivo “Minozzi Festa” e SPARKme Space Academy stanno portando avanti questo obiettivo attraverso laboratori innovativi, offrendo anche uno sguardo al futuro della colonizzazione spaziale. Due gruppi di venti alunni selezionati fra le classi prime e seconde della Scuola Secondaria hanno partecipato a laboratori, suddivisi in sessioni mattutine e pomeridiane. Nello specifico le attività didattiche hanno riguardato sia la costruzione di robot utilizzando materiali di riciclo, sia la creazione di un videogioco su Scratch dedicato alla crescita delle piante. Questa varietà di attività non solo promuovono competenze tecniche, ma incoraggiano anche la creatività e la sensibilizzazione ambientale. I laboratori offrono anche un’opportunità unica per immergersi nella robotica, unendo teoria e pratica. Gli studenti non solo programmano robot, ma li costruiscono anche, imparando a conoscere i vari sensori, attuatori e microcontrollori che li compongono. L’esperienza di vedere un robot eseguire i comandi programmati dagli studenti è un momento gratificante che unisce la teoria alla pratica in modo unico.

Nella giornata conclusiva del 6 giugno, gli studenti avranno l’opportunità di mettere alla prova le loro abilità in situazioni reali e confrontarsi fra loro. Questi laboratori non solo preparano gli studenti per il futuro in vari modi, ma incoraggiano anche la collaborazione, la creatività e il pensiero critico, abilità fondamentali per affrontare le sfide del XXI secolo.

