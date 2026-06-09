Ragazzi: ” Abbiamo fatto sempre fatto così…”. Ma poniamoci delle domande!

Ha chiuso come è sua abitudine con quella frase che impone riflessioni Marco Camisani Calzolari, il noto divulgatore digitale, intervenuto a Matera – al cineteatro ”Guerrieri” – nel corso di una iniziativa davvero interessante https://giornalemio.it/tecnologia/intelligenza-artificiale-e-impresa-camisani-calzolari-ne-parla-a-matera/ promossa da invitato dal cluster lucano automotive ”Fabbrica Intelligente”, con la partecipazione di imprenditori e soprattutto di giovani. E Camisani Calzolari, con estrema semplicità,ha invitato ad accettare il cambiamento ponendosi delle domande che devono vedere l’uomo ”gestore” di questo processo. L’innovazione è una opportunità, dipende da come la si utilizza, ed è il caso dell’intelligenza artificiale con quell’inserimento dell’algoritmo che ha creato non poche confusioni.E poi i giovani, gran parte dei quali si affida quasi ciecamente alla ”I.A” perché dà loro sempre ragione. Siamo nel campo delle probabilità e non delle certezze…Sveglia ragazzi. Usate la vostra intelligenza, alimentatela ponendovi perché? dubbi e una analisi critica di quello che vi lascia perplessi o non conoscete. Ma occhi anche ai piccoli che interloquiscono con strumenti come ”Alexa”, quell’ assistente virtuale sviluppato dall’azienda statunitense che consente di attivare varie funzioni in casa . Genitori all’erta..:E se vi va approfondite, ma usando l’intelligenza umana. Parola di Camisani calzolari https://www.camisanicalzolari.it/biografia/



COMUNICATO STAMPA

CAMISANI CALZOLARI A MATERA: AI STRATEGICA,

LE IMPRESE CHE NON LA IMPLEMENTANO NON SOPRAVVIVONO

MATERA, 9 GIUGNO 2026 – La digitalizzazione, per un imprenditore, non è una scelta possibile ma un’evoluzione necessaria per la competitività e la sopravvivenza stessa. E’ quindi fondamentale imparare a utilizzarla, non solo come strumento di comunicazione interna ed esterna, ma anche per migliorare i processi produttivi e vendere di più o in nuovi mercati. In particolare, l’intelligenza artificiale è sempre più strategica in tutte le scelte. Se non saremo noi a imparare a governarla, saranno le AI a governare noi. Servono competenze ma anche consapevolezza rispetto a rischi e opportunità connessi, per evitare rischi etici e sociali. Parola di Marco Camisani Calzolari – esperto di digitalizzazione e AI che ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi per il Governo e a supporto di realtà private, professore universitario, saggista e personaggio televisivo – che questa mattina a Matera ha incontrato imprenditori e studenti per parlare di intelligenza strategica a supporto delle decisioni strategiche aziendali, ospite dell’evento promosso dal Cluster Lucano Automotive “Fabbrica Intelligente”, “Dalle decisioni artificiali alla crescita aziendale delle PMI”.



La prima lezione è sarebbe un grave errore continuare a considerare la digitalizzazione come un settore. Si tratta ormai di un processo integrato che attraversa tutti gli ambiti. Ed è anche al centro dell’impresa. Non si tratta di “mettere” l’AI nell’azienda, bensì di adottarla puntando ad aumentare la capacità produttiva sulla base di quello che già funziona. E’ possibile che l’intelligenza artificiale possa cancellare alcuni lavori, ma altri ne crea e soprattutto li modifica, trasformandoli in professioni di cui domani non si potrà fare a meno. Servono formazione e nuove competenze per creare profili che saranno insostituibili anche domani. Ma la paura di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale non può essere un alibi per rimanere indietro, perché le prime figure a essere cancellate saranno proprie quelle non sanno utilizzarla. Ed è per questo che le competenze tecniche vanno accompagnate con quelle umanistiche e soprattutto con le cosiddette soft skills. L’uomo e la capacità critica di scegliere rimangono quindi centrali.



Un messaggio che Camisani Calzolari ha voluto rivolgere agli imprenditori e ai manager presenti ma anche agli studenti che hanno partecipato ai lavori che si apprestano a essere i professionisti del prossimo futuro.

“La preziosa presenza di Camisani Calzolari – ha commentato il presidente del Cluster Lucano Automotive, Antonio Braia – ci consente di rivolgerci a un pubblico ampio e trasversale perché la diffusione dell’intelligenza artificiale va accompagnata con una vera e propria rivoluzione culturale. Molto spesso si pensa all’AI come fosse fantascienza e invece è già presente tra noi, in tutti gli ambiti delle nostre vite ed è importante saperla riconoscere e governare. La profonda conoscenza dei temi della digitalizzazione e delle cyber security del nostro relatore, insieme alla sua capacità espressiva efficace e diretta, ha parlato in maniera diretta a tutti i presenti facendo percepire a tutti quanto possa rivelarsi strategica a supporto delle scelte aziendali ma anche delle normali mansioni lavorative”.

Nel corso dell’iniziativa sono state anche presentate le attività del Digital Innovation Hub di Confindustria Basilicata, che svolge il delicato ruolo di accompagnare le imprese, in particolare le PMI, nella transizione digitale e opera per favorire la competitività del sistema produttivo regionale attraverso l’innovazione digitale.



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