Prestigiosi riconoscimenti alla 30ª Edizione di Mediastars per l’agenzia di comunicazione lucana IDEAMA

“Ideama, agenzia di comunicazione e branding associata ad UNA (Aziende della Comunicazione Unite) e parte del gruppo dihub, consolida il suo posizionamento ai vertici della creatività nazionale ottenendo una serie di prestigiosi riconoscimenti alla 30ª Edizione di Mediastars, il Premio Tecnico della Pubblicità Italiana.” E’ quanto si rileva da una nota in cui si sottolinea che “L’edizione del trentennale si è confermata una delle più competitive di sempre: con oltre 580 progetti iscritti e la partecipazione di 145 agenzie da tutta Italia, i lavori sono stati valutati da giurie tecniche composte da oltre 100 professionisti del settore.” Ed è nell’ambito di “questo scenario d’eccellenza” che “Ideama ha visto premiati 3 progetti, distinguendosi per rigore tecnico, innovazione e capacità di dialogo con il pubblico. Nello specifico, i riconoscimenti ottenuti sono:

* L’Orchestra Sinfonica di Matera (Sezione Esterna): La comunicazione per la stagione concertistica “I grandi classici” ha conquistato il II Posto Nazionale, ricevendo inoltre la prestigiosa Special Star per il Graphic Design. Questo successo corona un percorso d’eccellenza per il progetto, già insignito del Premio Agorà, a testimonianza di un’identità visiva capace di coniugare il rigore della musica classica a un linguaggio grafico contemporaneo, essenziale e d’impatto.

* Associazione Maria SS. della Bruna di Matera (Sezione Social Media): Il racconto digitale per la Festa della Bruna con il tema “Credere, Sperare, Amare” è stato premiato con la Special Star per l’Art Direction. La giuria ha riconosciuto il valore di una strategia di comunicazione integrata che ha trasformato la direzione artistica in performance misurabili: la campagna ha infatti generato volumi straordinari di interazioni e un engagement organico record, trasformando la narrazione della tradizione millenaria in un’esperienza social partecipativa e moderna.

* 100x100naples (Sezione Corporate Identity): Il progetto di rigenerazione urbana della città di Napoli ha ottenuto la Nomination in Short List, posizionandosi tra i migliori lavori nazionali dell’anno. Un riconoscimento che premia la capacità di Ideama di costruire un’identità di marca solida e riconoscibile per un intervento urbanistico e sociale complesso, volto a restituire bellezza e valore civile al territorio partenopeo.”

“Ricevere questi premi tecnici in un’edizione storica come la trentesima di Mediastars, caratterizzata da numeri così importanti in termini di partecipazione e qualità, è una conferma della maturità della nostra agenzia” – dichiara Alberto Acito, CEO di Ideama. “Dalla conferma dei ‘Grandi Classici’, già premiato all’Agorà, fino alla complessità strategica del racconto social per la Festa della Bruna e alla sfida sociale di 100x100naples, il nostro obiettivo resta lo stesso: creare una comunicazione d’eccellenza che porti risultati tangibili ai territori e alle istituzioni con cui collaboriamo. Far parte del sistema UNA e del gruppo Dihub ci permette di affrontare queste sfide con una visione sempre più integrata e proiettata verso l’innovazione del comparto comunicativo italiano. Con questi nuovi successi, Ideama si conferma un punto di riferimento per la comunicazione istituzionale e territoriale, capace di competere ai massimi livelli nazionali grazie a un mix di visione strategica e alta cura artigianale del segno grafico.”