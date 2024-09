“La digitalizzazione come volano di crescita e sviluppo dei territori. Questo il leit motiv di Mind The Gap-la cultura digitale Matera, l’evento si è svolto venerdì 20 settembre nella città dei sassi e organizzato da Fondazione Italia Digitale con il supporto di WINDTRE, dell’associazione MaterACqua, dell’associazione PA Social e dell’Istituto Piepoli e il patrocinio del Comune di Matera, della Provincia di Matera, della Regione Basilicata e di Apt Basilicata.” In una nota si legge che “All’appuntamento hanno partecipato diverse figure istituzionali, tra cui il Sindaco di Matera Domenico Bennardi, il Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore con delega alle infrastrutture, reti idriche, trasporti e Protezione Civile Pasquale Pepe e il consigliere regionale Michele Casino. Un programma ricco di interventi, incentrato sull’approfondire il tema delle opportunità legate alla rete, a partire dalle nuove forme di occupazione e attraverso la promozione dell’imprenditorialità e l’accesso ai servizi pubblici e privati.” Roberto Basso, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di WINDTRE, ha posto l’accento sul “vero divario digitale, non più legato alla connettività, che ormai è molto diffusa, ma culturale”. “È necessario uno sforzo straordinario – ha aggiunto Basso – sul piano della formazione dei giovani ed è una responsabilità di cui anche noi ci facciamo carico, investendo in iniziative come quella della Fondazione Italia Digitale. Questi momenti creano opportunità di confronto tra istituzioni, realtà imprenditoriali e mondo dell’istruzione per costruire iniziative e soluzioni capaci di generare un impatto concreto sulle comunità locali”, ha concluso Basso. Francesco Nicodemo, esperto di comunicazione e innovazione, founder Lievito Consulting, direttore editoriale della Fondazione Italia Digitale: “Dopo Lecce, Matera. Siamo molto contenti che un’altra città del Sud ospiti un appuntamento così importante, capace di mettere insieme imprese e istituzioni con un obiettivo comune: ridurre le disuguaglianze che ancora esistono nel nostro Paese, in termini di opportunità e accesso ai servizi. Il digitale è uno strumento fondamentale per superare queste differenze, e colgo l’occasione per ringraziare i nostri partner che hanno sostenuto e supportato l’iniziativa. Andiamo avanti, nel solco tracciato in questi anni, investendo ancora nel futuro. Ne parleremo anche a Torino, il 4-5-6 ottobre, in occasione del Festival Digitale Popolare: un altro grande appuntamento di Fondazione Italia Digitale”.

