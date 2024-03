Matera Academy parte con Amazon web services

Nella ” nuvola” (cloud) globalizzata della miriade di dati che un’azienda, un ente pubblico devono gestire con oculatezza, si pensi alla sicurezza, che in Basilicata ha procurato disagi nel servizio socio sanitario e sui quali si sa ancora poco del danno che i cittadini hanno subito, c’è bisogno di figure esperte. Di eccellenze da formare e, soprattutto, da certificare. La Matera Academy digita la lettera ”A” sulla tastiera e parte con un grande operatore internazionale con Amazon Web Services, che ha scelto Matera per quello che rappresenta nel settore turistico e dell’industria creativa, nel Sud e nel Mediterraneo, e più in generale sul sistema delle imprese. Così on l’obiettivo di diventare ”esperti certificati in cloud architecting”, amministratori specializzati, nella gestione dei dati e dei servizi digitali, utilizzando piattaforme e servizi della società Amazon web services ( Aws) 120 giovani talenti saranno formati a Matera presso la Casa delle tecnologie emergenti, nell’ambito dei programmi dell’Academy attivata da Comune di Matera e Regione Basilicata. Il progetto, che sarà preceduto da bandi di reclutamento regionale finanziati con con borse di studio, sarà articolato in 200 ore di formazione in aula certificata da Aws, con simulazioni, laboratori, incontri con esperti e interazioni con aziende . L’iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Casino, dall’assessore comunale all’innovazione Angelo Cotugno e da Dario Mazzella di Aws sezione cloud, dalla responsabile del progetto Giuseppina Lo Vecchio, per illustrare le modalità di partecipazione e avviso per le borse di studio, da Gabriella Megale per Sviluppo Basilicata spa, e Canio Alfieri Savia, per l’Avvio della Prima Academy in Basilicata



” Con questa iniziativa -ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Casino- avviamo un programma concreto per l’Academy Matera, con Amazon oggi e più avanti con altre realtà che qui attiveranno percorsi di alta formazione per i nostri giovani e per le eccellenze che vorranno formars in un settore, quello del digitale, in continua crescita e che consente con le start up autoimprenditorialità. La Regione, nella prossima settimana,pubblicherà altre tre misure in questa direzione”. Forza ragazzi, a cominciare da quelli che risiedono in Basilicata o attendono l’occasione buona ed è questa per tornare. Una opportunità anche per Amazon, della quale si è parlato in passato, ma con un nulla di fatto, per un possibile investimento in Basilicata nel settore tradizionale della vendita di merci on line.



”Siamo qui -ha detto Dario Mazzella per Aws-per creare amministratori di sistemi cloud, con una certificazione presente sul mercato del lavoro e tra le prime dieci utili nel mercato di innovazione tecologica ( I.T) per le imprese locali e non solo”. La scelta di Matera è legata a un percorso specialistico per esperti in cloud, che possano innovare il turismo, il mondo del cinema e dell’audiovisivo e implementare sistemi per le smart & Sustainablee cities. Una nuvola di dati e di opportunità da gestire.