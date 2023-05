L’Asi di Matera ha 40 anni…E il futuro ha un piano sulla rampa di lancio

Quel centro realizzato sulla Murgia materana, in località Terlecchia, 40 anni fa continua a lavorare in silenzio in quella dimensione della ricerca e delle missioni spaziali, che ne confermano importanza, professionalità degli addetti e un potenziale di crescita e di attività di relazioni internazionali destinate a svilupparsi. E una conferma di quanto l’Agenzia spaziale italiana tenga in grande considerazione una realtà, intitolata all’astronomo “Giuseppe Colombo” è venuta da quanto abbiamo appreso a Matera, in Casa Cava, da Roberto Formaro, Direttore dei Programmi, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nel corso del della terza tappa dell’Innovation Roadshow di Invitalia sul tema ” Droni, aerospazio e tecnologie quantistica “,promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e organizzato dall’agenzia di Sviluppo Invitalia, con la collaborazione della Casa delle tecnologie emergenti e del Comune di Matera.



“C’e un piano di sviluppo per far diventare Matera centro di riferimento per il Sud -ha detto Formaro. Un asset importantissimo per il Paese e quindi l’idea è di farne diventare un centro di riferimento per il Mezzogiorno ,le Università, i centri di ricerca per il Sud , l’industria e anche per il Mediterraneo allargato . Stiamo già intrattenendo rapporti con le agenzie straniere per coltivare queste capacità. Matera sarà dotata di un laboratorio ”ground space”, che sarà accessibile sia nella base cha da remoto , con la possibilità di cooperare tra organizzazioni e operatori dello spazio. E anche la possibilità di accedere ai dati delle nostre missioni, che sono sempre più numerose. Questo è un dato fondamentale per lo sviluppo di nuove capacità. Sarà sostanzialmente dedicato -precisa – alle applicazioni integrate con la capacità di avere una progettualità di nuove missioni dello spazio’’. Per Matera l’investimento è consistente e può contare su diverse opportunità di risorse e programmi.



“ C’è una progettualità precedente – afferma il dirigente dell’Agenzia spaziale italiana-che è stata investita solo in parte nel Pnrr . Abbiamo circa 40 milioni di euro che si chiama Laboratorio Matera , che sarà una serie di attività, solo per la parte dedicata alla osservazione della terra, gestione dei dati downstream . Una grossa parte, mista tra Pnrr e fondi nazionali sarà dedicata alla attività di space the team, e Matera diventerà un centro importante in materia con varie infrastrutture dedicate. Sostanzialmente avremo una grande capacità di sviluppare la Space surveillance and tracking, che è la disciplina che guarda alla sostenibilità dello spazio , quindi con un impatto ambientale importante e con una immagine di Matera proiettata verso il futuro. E poi un cloud classificato , in parte classificato in parte civile, che ospiterà tutte le missioni dell’Asi e tante attività che saranno sviluppate nel Laboratorio . Un laboratorio ground to space, fatto in due parti : una multimediale, multitematica che sarà accessibile con macchine per il processamento dei dati , per un lavoro in team . Una sorta di concurrent engineering dell’applicazione locale e la possibilità di fare una up load delle applicazioni che si progettano su una piattaforma, che lanceremo su un’altra contratto dedicato ,e quindi si potranno fissare le proprie applicazioni direttamente e, quindi, potremo avere un feedback immediato. Puntiamo al futuro – conclude Formaro. e i piani su Matera sono di grande sviluppo. E,soprattutto, è una opportunità da cogliere per tutto il Sud”. Piano sulla rampa di lancia. Attendiamo il conto alla rovescia. Per tante missioni che valorizzano l’importanza del Centro di eccellenza dell’Agenzia spaziale di Matera.