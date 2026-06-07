Intelligenza artificiale e impresa. Camisani Calzolari ne parla a Matera

Niente paura. E’ una opportunità, ma prendetela con le pinze se non la conoscete bene e ricordate che è l’uomo a dover governare processi innovativi, che stanno cambiando tante cose, e che bisogna essere pronti ad affrontare problemi che hanno riscontro sul mercato. A parlarne martedì 9 giugno a Matera, con inizio alle 9.30, e Marco Camisani Calzolari, esperto del settore, volto noto dei social in particolare, invitato dal cluster lucano automotive ”Fabbrica Intelligente”. Un settore con in Basilicata, con il ridimensionamento e in attesa di rilancio della ” Stellantis” di Melfi e di tutto quanto sta avvenendo in un mercato alle prese con una ricarica…di batterie. Ne sapremo di più nel corso dell’incontro, introdotto da Antonio Braia partito con l’azienda di famiglia dalla scintilla di un cavo candela e ora impegnato con gli ”inneschi” (il termine in italiano ci sta tutto) dell’intelligenza artificiale. E i motori vanno avanti…in attesa che lo sia anche l’economia del sistema Paese, quando avremo una politica industriale degna di tal nome…E qui ci vogliono intelligenza, lungimiranza e credibilità a forte amperaggio e chilowattaggio,per usare termini del passato che ci hanno fatto andare avanti E resi competitivi fino ad avant’ieri.



COMUNICATO STAMPA

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DECISIONI AZIENDALI STRATEGICHE

MARCO CAMISANI CALZOLARI INCONTRA IMPRENDITORI E MANAGER A MATERA

MATERA, 5 giugno 2026 – Il Cluster Lucano Automotive “Fabbrica Intelligente” torna a dedicare un evento all’attualissimo tema dell’intelligenza artificiale e, questa volta, lo fa con la partecipazione di uno dei massimi esperti di comunicazione digitale e AI: Marco Camisani Calzolari. Volto noto del piccolo schermo, saggista, divulgatore, Camisani Calzolari è professionista di riconosciuta esperienza e profonda competenza nel campo della trasformazione digitale, dell’innovazione tecnologica e dell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale ai modelli di sviluppo aziendale. Ha ricoperto prestigiosi incarichi in qualità di advisor strategico a supporto di leadership pubbliche e CEO aziendali. Il 9 giugno, a Matera, a partire dalle ore 9.30, presso il Cineteatro Guerrieri, incontrerà imprenditori, manager e stakeholders del territorio per parlare di AI a supporto delle decisione strategiche nei contesti aziendali, per definire la direzione di un’organizzazione rispetto al posizionamento sul mercato, l’allocazione delle risorse e gli obiettivi da raggiungere.

In particolare, la sua analisi si concentrerà su come l’Intelligenza Artificiale stia cambiando radicalmente le dinamiche decisionali, sia per i singoli che per le organizzazioni, sensibilizzando a un suo utilizzo consapevole ed efficace.



L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Digital Innovation Hub di Confindustria Basilicata.

I lavori saranno aperti dai saluti introduttivi del presidente del Cluster Lucano Automotive, Antonio Braia. “All’interno delle iniziative promosse dal Cluster sui temi dell’innovazione – spiega Braia – abbiamo voluto realizzare questo evento divulgativo specifico che, attraverso la voce autorevole, il volto noto e il personaggio amato di Camisani Calzolari riuscisse a parlare a un pubblico trasversale di una rivoluzione che sta cambiando le nostre le nostre vite in tutti gli aspetti della quotidianità. In particolare, puntiamo a sensibilizzare gli imprenditori rispetto ai rischi e alle opportunità di quella che non è solo una innovazione tecnologica ma un vero e proprio cambio di paradigma da governare con consapevolezza, competenza ed etica. Per gli imprenditori sarà una straordinaria occasione per comprendere in maniera più diretta le tante opportunità dell’applicazione dell’AI ai contesti aziendali”.

Mariateresa Labanca

Area Comunicazione

Cluster Lucano dell’Automotive – Fabbrica Intelligente ETS

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