Intelligenza artificiale? Calma e gesso. Incontro a Matera con Ruben Razzante

Conosciamo il giornalista, giurista, docente universitario, scrittore e studioso ‘serissimo’, prima di tutto, per la umiltà e competenza con le quali affronta periodicamente temi legati alla evoluzione della comunicazione, nel rapporto tra persone, professionalità ,imprese e sfide tecnologiche. Ruben Razzante sarà a Matera il prossimo 31 maggio,alle 17.30, presso la sala degli Stemmi della Curia Arcivescovile per parlare di quanto ha raccolto nel libro “ Il governo dell’intelligenza artificiale. Gestione dei rischi e innovazione responsabile’’ pubblicato da Cacucci editore. In quella sede terrà una relazione anche Annamaria Annichiarico, direttore generale Tecnopolis Pst. L’iniziativa,come da locandina, è patrocinata da Associazione Zona franca urbana Matera, Arcidiocesi di Matera -Irsina e Università popolare cattolica Montemurro D’Ippolito di Portici (Napoli) .I lavori saranno introdotti da Erasmo Bitetti, direttore dell’ufficio diocesano di comunicazioni sociali e coordinati da Giampiero De Meo della Università popolare cattolica. La parola poi a Ruben Razzante, docente di Diritto dell’Università cattolica al Sacro Cuore di Milano , nato a Taranto ma vissuto in gioventù a Policoro ( Matera), che ricordiamo per la collaborazione avviata nella Prima Repubblica per il settimanale ‘’Città domani’’ , si soffermerà da ‘addetto ai lavori’ su sfide, opportunità di una innovazione ormai diffusa, utile se utilizzata senza forzature, manovre speculative ( al momento è per gran parte nella mani dei privati), ma che va conosciuta nelle dinamiche attuative e sostitutive e gestita dall’uomo con lungimiranza. E qui il rischio di perdere autonomia decisionale, tutelare identità, vita privata, c’è tutto vista l’arretratezza e la vulnerabilità informatica e di gestione dei dati della Pubblica Amministrazione, del sistema imprese e bancario, sanitario, come dimostrano – per fare un esempio- gli effetti degli attacchi hacker alle reti web pubbliche e private o alle ‘’alterazioni’’ su opere che hanno a che fare con il diritto di autore. E il made in Italy, per restare in un settore delicato per l’economia del BelPaese, deve tutelarsi ulteriormente vista la filiera di contraffazione di immagine e prodotti. Ma non fasciamoci la testa prima di essercela la rotta, pur nella consapevolezza che la Intelligenza artificiale ( con gli acronimi inglese A.I e italiano I.A) comporterà (anzi lo sta già facendo) una forte contrazione dei posti di lavoro. Ne creerà degli altri ad alta specializzazione, ma in una percentuale contenuta. Quanto a noi osserviamo, ma preferiamo utilizzare la nostra intelligenza, accrescendola con studio, costanza e con quel beneficio del dubbio per scoprire cosa c’è dietro ogni cambiamento. Un passo alla volta, evitando il turbinio e le cadute, inevitabile, delle mode. E su questo aspetto l’ intelligenza artificiale, per dove e come opera, non potrà mai rifletterci su.



NOTE BIOGRAFICHE

Ruben Razzante è Docente di Diritto europeo dell’informazione, di Diritto

dell’informazione e di Regole della comunicazione d’impresa all’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano. Ha fondato il portale www.dirittodellinformazione.

it. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche sui temi della libertà

d’espressione e della tutela dei diritti in Rete. È editorialista di importanti quotidiani

e periodici nazionali. È consulente a titolo gratuito della Commissione

anti odio del Senato presieduta dalla Senatrice a vita, Liliana Segre e ha fatto

parte dell’Unità di monitoraggio del Governo contro la disinformazione online

durante la pandemia.



IL LIBRO

Nel libro l’autore esplora il vasto panorama dei pro e dei contro legati all’impiego

dell’Intelligenza Artificiale (AI) in settori chiave della società contemporanea. Attraverso

un’analisi approfondita, il testo offre una visione equilibrata delle sfide,

delle opportunità e dei rischi che emergono dall’integrazione dell’AI in ambiti

quali la pubblica amministrazione, la sanità, l’istruzione, il giornalismo e l’informazione,

la tutela dei diritti (copyright, privacy, reputazione, uguaglianza e

parità di accesso), la finanza, l’automotive, l’agrifood, l’ambiente, la cultura, il

tempo libero, il turismo, lo sport.

I progetti di AI hanno rivoluzionato il modo in cui affrontiamo le questioni globali,

rendendo possibile un progresso senza precedenti. Nella sanità, ad esempio,

l’AI può accelerare diagnosi e trattamenti, tutelando efficacemente il diritto alla

salute e contribuendo a salvare vite.

Tuttavia, il libro non rinuncia ad esaminare attentamente le preoccupazioni etiche

e sociali correlate, incluse quelle riguardanti la privacy dei dati e l’equità

nell’accesso alle tecnologie avanzate, ma anche la sicurezza dei dati e la trasparenza

algoritmica.

Attraverso casi di studio, il libro si propone di offrire una panoramica completa

delle questioni legate all’AI, sfatando miti e suggerendo approcci pratici per massimizzare

i benefici e mitigare i rischi.

Il volume punta a guidare il lettore lungo un sentiero complesso di innovazioni

e sfide, fornendo una base solida per comprendere il ruolo cruciale che l’AI appare

destinata a giocare. L’autore suggerisce di riflettere accuratamente su come

utilizzare in maniera responsabile le capacità dell’Intelligenza Artificiale, al fine

di creare un equilibrio sostenibile tra progresso tecnologico e benessere umano.