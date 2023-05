Innovazione e spazio…A Matera un interessante lavoro di rete

Con i piedi per terra e con idee, progetti, che possono farci utilizzare al meglio spazi reali, virtuali e planetari. Quanto ascoltato e visto, per una parte, in Casa Cava – a Matera nel corso della terza tappa dell’Innovation Roadshow di Invitalia sul tema ” Droni, aerospazio e tecnologie quantistica ” lascia ben sperare sulle potenzialità di settori, che legano ricerca, innovazione e un lavoro di rete sul quale la Basilicata può e deve fare di più. E la Casa delle tecnologie emergenti, che per il roadshow ha avuto la partecipazione di 120 aziende lucane, è il luogo per quel colpo d’ala del quale abbiamo bisogno per le ricadute che le nuove tecnologie possono avere sul sistema produttivo, i servizi della pubblica amministrazione e per contenere quella costante fuga di giovani risorse ( i cervelli) che arricchiscono le economia di altre regioni e di altri Paesi. E fare di Matera uno dei nodi di questo percorso, con un lavoro di rete anche con altre realtà meridionali e mediterranee, non può che aiutare a cambiare prospettive. L’evento promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e organizzato dall’agenzia di Sviluppo Invitalia, ospitato dalla Casa per le Tecnologie emergenti con l’apporto dell’Amministrazione comunale” , ha consentito di approfondire le conoscenze su settori come tecnologie emergenti, l’innovazione e gli investimenti nel settore aerospaziale e relative applicazioni. Progetti, schermate, relazioni ma anche uno spaccato su realtà che ce l’hanno fatto. Nel corso dell’incontro,infatti, sono state presentate quattro storie di successo (più avanti una relazione di dettaglio) di aziende e startup che, hanno utilizzato tecnologie emergenti. Sono D-Orbit, del settore logistica e trasporto aziendale, The Edge Company che opera nel settore della sicurezza per la navigazione aerea, Thales Alenia Space che fornisce soluzioni di alta tecnologie per telecomunicazioni, navigazione e osservazione della terra e ambiente e Coing Mt, nata con l’apporto della Casa delle tecnologia di Matera, che opera nel settore dell’Internet of Things (IoT). E poi i dati sugli incentivi di Invitalia in Basilicata , che hanno portato al finanziamento di48 imprese innovative, per oltre 7 milioni di investimenti e 4 milioni di agevolazioni.



IL COMUNICATO DELL’EVENTO

Matera, 9 maggio 2023

Imprese innovative e istituzioni a confronto sul tema “Droni, aerospazio e tecnologie quantistiche” nella tappa materana dell’Innovation Roadshow di Invitalia, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato con risorse REACT-UE del PON Imprese e Competitività dal progetto “Imprenditorialità Innovativa” che, fra le altre attività, prevede azioni di animazione imprenditoriale, orientamento e networking sulle direttrici dell’Agenda 2030.

Obiettivo dell’incontro, che si è svolto presso Casa delle Tecnologie Emergenti Cte Matera ed è stato organizzato insieme all’Amministrazione comunale materana, quello di far emergere l’importanza di investire nella sperimentazione delle nuove tecnologie, le principali opportunità messe in campo dal Ministero, gli incentivi, i servizi di accompagnamento e le iniziative di open Innovation di Invitalia a supporto delle startup. Grazie ai programmi Smart&Start Italia, Smart Money e Brevetti+, infatti, in Basilicata finora l’Agenzia ha già finanziato 48 aziende innovative, per oltre 4 milioni di euro di agevolazioni concesse, che hanno attivato più di 7,5 milioni di euro di investimenti.

Focus specifico dell’evento le tecnologie emergenti, l’innovazione e gli investimenti nel settore aerospaziale: dall’osservazione terrestre, alla comunicazione quantistica, all’impiego di droni e satelliti, come le tecnologie spaziali consentano di agevolare le future telecomunicazioni, la navigazione e l’osservazione della terra, oltre che la futura IoT, le antenne ed i sistemi di localizzazione. Un settore di punta, l’aerospazio in Basilicata, perché la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera (Cte Matera) è il primo dei 6 luoghi dell’innovazione dedicati al trasferimento tecnologico finanziati con bando MIMIT; perché sul territorio è attivo il Centro di Geodesia Spaziale, il principale centro operativo dell’ASI; infine perché sono in corso sinergie e collaborazioni tra MIMIT, European Space Agency e ASI grazie al tavolo di lavoro che contribuirà alle linee di indirizzo programmatiche sullo spazio e la creazione del laboratorio in orbita terrestre dislocato presso lo Space Center di Matera.

L’evento è stato anche l’occasione per inaugurare il punto informativo alla Cte Matera, in via San Rocco n.1, dove, attraverso uno sportello “virtuale”, il personale della Casa, formato da esperti di Invitalia, potrà fornire in modo continuativo informazioni e un primo orientamento sugli incentivi a supporto delle imprese, perseguendo così gli obiettivi del Programma “Imprenditorialità Innovativa”.

Nel corso dell’incontro hanno poi raccontato la loro storia di successo aziende e startup che, grazie all’uso delle tecnologie emergenti, hanno realizzato soluzioni innovative in diversi campi di applicazione. Si tratta di imprese finanziate attraverso incentivi di Invitalia o radicate nel territorio materano, supportate da Cte Matera:

D-Orbit, azienda leader di mercato nel settore dei servizi di logistica e trasporto spaziale con un track record di tecnologie e servizi collaudati nello spazio e missioni portate a termine con successo. E’ stata finanziata da Invitalia con l’incentivo Smart&Start Italia

The Edge Company è una Deep Tech Company italiana nata nel 2017 che combina specializzazioni in Intelligenza Artificiale (IA), reti neurali e deep learning per offrire soluzioni per la sicurezza della navigazione aerea. The Edge Company ha ricevuto i finanziamenti di Smart&Start Italia

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), è un’azienda manifatturiera nel settore spaziale a livello globale che da oltre quarant’anni fornisce soluzioni ad alta tecnologia per Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, gestione ambientale, ricerca scientifica e infrastrutture orbitali.

Coing MT ha raggiunto una posizione di rilievo nel settore dell’Internet of Things (IoT) grazie alla progettazione di sistemi innovativi al passo con il progresso tecnologico degli ultimi anni.

Dopo Torino e L’Aquila, Matera è la terza tappa dell’Innovation Roadshow. All’incontro sono intervenuti, fra gli altri: Donatella Proto, Dirigente delle Comunicazioni Elettroniche ad Uso Pubblico e Privato, Sicurezza delle Reti e Tutela delle Comunicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Massimo Calzoni, Responsabile Promozione e Orientamento di Invitalia; Ignazio Marcello Mancini, Rettore Università degli Studi della Basilicata; Angelo Cotugno, Assessore all’Innovazione del Comune di Matera; Rita Rinaldo, Head of Projects and Studies Implementation Division di European Space Agency (ESA); Roberto Formaro, Direttore dei Programmi dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI); Giuseppe Acierno, Presidente del Distretto Aerospaziale Pugliese (DAP); Davide Calonico, Head of Division “Quantum Metrology and Nanotech” dell’ Istituto Metrologico Nazionale Italiano (INRIM)



IMPRESA BREVE DESCRIZIONE

D-ORBIT

Image

D-Orbit è azienda leader di mercato nel settore dei servizi di logistica e trasporto spaziale con un track record di tecnologie e servizi collaudati nello spazio e missioni portate a termine con successo.

Fondata nel 2011, D-Orbit è la prima azienda che si occupa delle esigenze logistiche del mercato spaziale. ION Satellite Carrier, ad esempio, è un veicolo spaziale in grado di trasportare satelliti in orbita e di rilasciarli singolarmente in slot orbitali distinti, riducendo il tempo dal lancio alle operazioni fino all’85% e i costi di lancio di un’intera costellazione satellitare fino al 40%. ION può anche ospitare payloads di terze parti, come tecnologie innovative sviluppate da startup, esperimenti di enti di ricerca così come strumenti di operatori spaziali tradizionali che necessitano di test in orbita. ION può inoltre essere noleggiato per applicazioni di edge computing e servizi di cloud in orbita, per fornire a operatori satellitari opzioni di archiviazione e capacità di calcolo avanzate nello spazio.

L’obiettivo di D-Orbit è diventare uno dei principali attori nel mercato dell’in-orbit servicing, uno dei più grandi e in crescita del settore spaziale. Il suo impegno nel perseguire modelli di business che siano redditizi, rispettosi dell’ambiente e socialmente utili, ha portato D-Orbit S.p.A. a diventare la prima società spaziale certificata B-Corp al mondo.

THE EDGE COMPANY

Image

The Edge Company è una Deep Tech Company italiana nata nel 2017 che combina specializzazioni in Intelligenza Artificiale (IA), reti neurali e deep learning per offrire soluzioni attraverso prodotti e servizi tecnologici all’avanguardia su scala globale. Svolge la propria attività di salvaguardia dell’avifauna e mitigazione del birdstrike in diversi settori, tra i quali: aviazione, urban air mobility, wind farm, oil sands.

BCMS® VENTUR, finanziato parzialmente da S&S, è il primo sistema al mondo che utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare, inseguire, contare e riconoscere le specie dei volatili e la presenza di droni, in tempo reale, configurandosi come la migliore alternativa per la sicurezza di mezzi e persone presso aeroporti, voloporti e spazioporti. È basato su una tecnologia proprietaria fortemente all’avanguardia in grado di rilevare il rischio di birdstrike in tempo reale, aumentare la sicurezza, rispettare l’ecosistema e diminuire i costi di monitoraggio.

Thales Alenia Space

Image Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), è un’azienda manifatturiera nel settore spaziale a livello globale che da oltre quarant’anni fornisce soluzioni ad alta tecnologia per Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, gestione ambientale, ricerca scientifica e infrastrutture orbitali. Governi, istituzioni e aziende si affidano a Thales Alenia Space per progettare, gestire e fornire sistemi satellitari che li aiutino a posizionare e collegare chiunque o qualsiasi cosa, ovunque, aiutino a osservare il nostro pianeta, aiutino a ottimizzare l’uso delle risorse del nostro pianeta – e del nostro sistema solare.

Dal MIMIT, il decreto da 100 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca e sviluppo inerenti al programma Ital-GovSatCom, l’innovativo satellite per telecomunicazioni. Si tratta del primo progetto del Piano strategico Space economy, frutto della nuova collaborazione tra settore pubblico e comparto privato, per cui era arrivata l’assegnazione del contratto dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) a Thales Alenia Space, mandataria di un raggruppamento di circa quaranta imprese, dai big nazionali alle Pmi.

COING MT

Costituita da ingegneri con esperienza decennale nella progettazione di sistemi tecnologici innovativi, la Coing ha raggiunto una posizione di rilievo nel settore dell’Internet of Things (IoT) al passo con il grande progresso tecnologico degli ultimi anni. La combinazione di elevate competenze, dall’elettronica all’informatica, consente di seguire al meglio tutto il percorso progettuale di sistemi ad alto valore tecnologico anche complessi. Dall’idea alla progettazione, passando per lo sviluppo si arriva alla realizzazione di dispositivi/sistemi utilizzando un processo di produzione interno all’azienda, per l’assemblaggio delle schede elettroniche, test in laboratorio, ottimizzazione, messa a punto ed industrializzazione. Tra i principali sistemi realizzati vi è la piattaforma Colora caratterizzata da una serie di dispositivi di campo (Minigateway) capaci di acquisire dati di interesse anche eterogenei fra loro (ambientali, energetici, generici apparati, portata di condotte idriche, livello…) per renderli disponibili in cloud a piattaforme software dedicate per ottimizzare servizi, processi e prodotti.



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

III tappa Innovation Roadshow

Invitalia e le Case delle Tecnologie Emergenti incontrano le imprese

sul tema “Droni, aerospazio e tecnologie quantistiche”

Martedì 9 maggio 2023 ore 9.30 – 17.00

Casa Cava, via san Pietro Barisano 47, Matera

Agenda

09:30 Registrazione partecipanti con welcome coffee

10:00 Saluti a cura di Angelo Cotugno, Assessore all’Innovazione del Comune di Matera e

Ignazio Marcello Mancini, Rettore Università degli Studi della Basilicata

10:15 L’open Innovation nel programma Imprenditorialità Innovativa 2

Federica Garbolino, Responsabile Comunicazione e Promozione, Invitalia

10:30 Collaborazione MIMIT – ESA/ASI: nuove opportunità per il settore spazio, modera Luca

Rea, Responsabile Area Reti, Fondazione Ugo Bordoni

• Donatella Proto, Dirigente delle Comunicazioni Elettroniche ad Uso Pubblico e

Privato, Sicurezza delle Reti e Tutela delle Comunicazioni, Ministero delle Imprese e

del Made in Italy

• Rita Rinaldo, Head of Projects and Studies Implementation Division, European

Space Agency (ESA)

• Roberto Formaro, Direttore dei Programmi, Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

• Giuseppe Acierno, Presidente, Distretto Aerospaziale Pugliese (DAP)

11:00

SPAZIO alle imprese – storie di successo, modera Massimo Calzoni, Responsabile

Promozione e Orientamento, Invitalia

a. Mariangela Dejana, Head of Institutional Relations, D-Orbit

b. Fabio Masci, Lead Executive, The Edge Company

c. Giorgio Busacca, Business & Innovation Strategy, Thales Alenia Space

d. Giuseppe Volpe, CTO, COING Matera

11:50 CALL 4 FUTURE: Open Call della CTE di Matera, Mariano Guzzetta, EY & CTE Matera

12:10 Open innovation nel settore aerospazio, modera Antonio Moccia, Professore di

impianti e sistemi aerospaziali, Università Federico II di Napoli

a. Caterina Ciminelli, Prof.ssa elettronica e specialista di sistemi e applicazioni

optoelettroniche per lo spazio, Politecnico di Bari

b. Elena Zaffaroni, Responsabile Area Incubazione, ComoNEXT Innovation Hub

c. Umberto Brindisi, presidente CREATEC – Consorzio Spazio Basilicata

d. Giuseppe Sernicola, Responsabile Formazione Aerotech Academy Leonardo,

Pomigliano d’Arco

12:50 Lo sportello di orientamento e i servizi di Invitalia per le imprese

Susanna Zuccarini, Project Manager Imprenditorialità Innovativa, Invitalia

13:00 Networking lunch

14:15 Incontri individuali con imprese ed esperti

15:45 Le tecnologie quantistiche nella comunicazione del futuro, modera Giampiero Pepe,

Responsabile Scientifico CTE Matera

a. Massimiliano Dispenza, Head of Quantum Tech & Optronics Labs, Leonardo

b. Daniele Dequal, Telecommunication and Navigation Unit, Agenzia Spaziale

Italiana (ASI)

c. Simone de Liberato, Quantonation

d. Alessandro Zavatta, Head of the Quantum Communications research group,

CNR INO – Co-founder and President, QTI

e. Pietro Leo, Executive Architect, IBM

f. Cristian Perissinotto, Technical Solutions Architect, Cisco

17:00 Chiusura dei lavori, Davide Calonico, Head of Division “Quantum Metrology and

Nanotech”, Istituto Metrologico Nazionale Italiano (INRIM