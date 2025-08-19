Il Meteorite di San Valentino? Su una rivista scientifica in attesa di…

…entrare a far parte, con uno spazio dedicato, nel Museo archeologico ” Domenico Ridola” di Matera come era emerso nella passata consiliatura comunale guidata dal sindaco Domenico Ridola. Del resto la scoperta di Gianfranco e Pino Losignore quel 14 febbraio 2023 https://giornalemio.it/cronaca/il-bolide-di-san-valentino-al-museo-e-i-losignore-sotto-un-cielo-stellato/ aveva destato interesse nel mondo scientifico e anche a livello locale per le potenzialità turistiche che quei frammenti di meteorite avrebbero potuto a portare a Matera, dove restano ancora nel cassetto i progetti legati alla cittadella della scienza nel Centro di geodesia spaziale di Terlecchia, legati al programma e agli interventi di Parco dell’uomo sulla Murgia accompagnati da non poche polemiche e perplessità. Ma il meteorite di San Valentino insieme alla passione di Gianfranco e Pino, che hanno avuto la grande di soddisfazione di un approfondimento sulla rivista scientifica di livello internazionale ” Meteoritics and Planetary Science “, con un articolato e ampio servizio di 24 pagine e in lingua inglese(naturalmente) realizzato dal professor Giovanni Pratesi dell’Unifi di Firenze, che ha ringraziato Pino e Gianfranco anche a nome dello staff per il prezioso lavoro svolto.





”Questo importante traguardo – ha commentato Pratesi, nel comunicare ai fratelli Losignore la notizia della pubblicazione dell’articolo- è stato possibile grazie al vostro fondamentale contributo: non solo per aver ritrovato la meteorite, ma anche per la disponibilità e la fiducia con cui ne avete permesso lo studio e la caratterizzazione scientifica.Il vostro supporto ha rappresentato un tassello essenziale per valorizzare al meglio questo straordinario ritrovamento, contribuendo in modo concreto alla ricerca nel campo delle scienze planetarie”. Ora attendiamo, forse tra un anno, la notizia del meteorite al Museo ”Ridola”, quandi si presume saranno completati i lavori di riqualificazione e riallestimento.



Meteorite Matera crosta di fusione evidente